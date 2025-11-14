RAMIRO IRIARTE
FALLECIO EL 08-11-2025
Q.E.P.D: Su compañera: Federica; su padre: Arturo Iriarte, sus hermanos; Guadalupe y Eloy Iriarte, sus hermanos políticos Diego, Joana y Juan, sus sobrinos, tíos, primos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas.
Sus restos fueron trasladados al cementerio “Parque de la Gloria” el 09-11-2025 a las 9:00 hs.
ANA HAYDEE GIOVANNONE Vda de MORAÑA
Falleció el 09-11-2025
Q.E.P.D: Sus hijos: Analía y Cristian Moraña, sus hijos políticos, sus nietos, su hermana: Mimi, sus sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento y agradecen muestras de pesar recibidas.
Sus restos fueron trasladados al cementerio “Parque de la Gloria” el 10-11-2025 a las 9:00 hs.
MARISA CRISTINA LOPEZ
Falleció el 10-11-2025
Q.E.P.D: Su esposo: Javier Martínez, su hijo: Lautaro Martínez. Sus hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, y agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas.
Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el mismo día a las 16:00 hs
ERNESTO HUGO BATTAGLIOTTO
Falleció el 10-11-2025
Q.E.P.D: Sus familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas.
Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 11-11-2025 a las 16:30 hs
MARIA SUSANA GARTNER Vda de DARCHEZ
Falleció el 12-11-2025
Q.E.P.D: Sus hijos: Susana y Rodolfo Darchez, sus nietos, nietos políticos, bisnietos, su hermana: Angelica Gartner, sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.
Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 13-11-2025 a las 14:30 hs, previo oficio religioso en la capilla ardiente.
Honras fúnebres a cargo de:
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp