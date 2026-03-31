Desde las 14 en el Polideportivo Municipal, con entrada libre y gratuita.

Una nueva edición del Loma Verde Rock ya está cerquita, y será el próximo fin de semana, a partir de las 14hs, con la participación de 9 bandas. El evento es organizado por DDK Loma Verde.

No te podés perder la oportunidad de disfrutar de una tarde a puro rock, y colaborando con la escuela de Deryon Do Kwan, que con tan alto nivel, profesionalismo y talento, nos representa en competencias nacionales e internacionales.

Actuarán:

GURI

ABASTO REGGAE

LOS METE PUAS

CAPITAN PATO

PIXELADOS

61 Y 49

LOS TOYS

LIVE KILLER

L.O.H.B.O

Fuente: Multimedio Digital

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