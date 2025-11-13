El intendente Julio Alak le entregó la distinción al actor y director estadounidense durante un evento en el palacio municipal.

El actor y director Johnny Depp fue distinguido este miércoles como «visitante ilustre» de La Plata durante un acto desarrollado en el Palacio Municipal. La estrella de Hollywood, que también recibió la llave de la ciudad, arribó a la Región para protagonizar una jornada cultural única.

Fue el intendente Julio Alak, quien lo presentó en el Salón Dorado, destacando su aporte a la cultura y reconociendo, también, el lugar artístico que ocupa La Plata en el país y el mundo.

Depp luego tomó el micrófono y agradeció a las autoridades locales por la distinción. Posteriormente, salió al balcón junto a Alak y le habló a la multitud agolpada sobre calle 12 que esperaba para verlo.

«Lo siento, i don’t speak spanish», comenzó diciendo, un tanto nervioso y entre risas. Luego, continuó: «Son increíbles. Estoy en shock, pero aprecio mucho su amor y apoyo. Los bendigo a todos, me salvaron la vida».

Ante el grito ensordecedor de la multitud, continuó: «Gracias a todos, me llena de humildad su cariño y es un momento que atesoraré por siempre».

LAS ACTIVIDADES DE JOHNNY DEPP EN LA PLATA

Su agenda de actividades incluyó una recorrida por el Pasaje Dardo Rocha y una esperada masterclass en el Teatro Coliseo Podestá, en la previa al estreno de su película Modigliani, tres días en Montparnasse.

En el emblemático teatro platense fue acompañado por el actor Riccardo Scamarcio, protagonista del film y con quien también estuvo en la Municipalidad. El intercambio combinó una charla sobre cine y arte con la proyección de fragmentos de la película dirigida por Depp.

La moderación estuvo a cargo de Verónica Lozano quien guío la conversación con el artista antes de dar paso a la función de gala, exclusiva para invitados y prensa.

Fuente: 0221

