Fue en un predio ubicado sobre Ruta 210. Se lo vincula con el tráfico de autopartes.

En las últimas horas, Policía clausuró un taller mecánico y detuvo a un hombre de 36 años en la localidad de Domselaar, acusado de infringir leyes relacionadas con el desarme ilegal de vehículos y la falta de habilitación comercial.

Durante el operativo se encontraron más de una veintena de autopartes sin documentación; cardanes, compresores, faros, paragolpes y una tapa de cilindro. Además, se secuestraron amortiguadores, bombas de aceite, cigüeñales y una caja de cambios, entre otras piezas automotrices.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Comisaría Segunda de San Vicente en un establecimiento ubicado sobre la Ruta 210, a la altura del kilómetro 56 y formó parte de los operativos de prevención de delitos vinculados al robo automotor.

La causa quedó bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFID), que continuará con las actuaciones correspondientes.

Fuente: InfoFlash

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp