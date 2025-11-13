En la madrugada de este jueves, un siniestro a la altura de la curva del Bº Mendizábal terminó con una persona herida.

Minutos después de las 0.30 de este jueves 13, se produjo un accidente en Ruta 210, más precisamente a la altura de la curva lindera al barrio Mendizabal, uno de los lugares más frecuentes en materia de siniestros viales.

Si bien aun no se establecieron las causas, el mismo tuvo como involucrados a un Fiat Siena con dos ocupantes, los cuales se dirigían en sentido a Domselaar cuando el conductor perdió el control de vehículo se despistó, impactando contra un poste.

Las personas eran tío y sobrino oriundos de Burzaco y uno de ellos terminó con heridas y siendo trasladado al nosocomio local. Intervino en el lugar personal de Salud, Bomberos y Policía Comunal.

Por Nicolás Bresky

