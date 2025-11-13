Policía logró atrapar a un hombre y una mujer acusados de robar vehículos en nuestro Distrito y en General Paz. Los sospechosos fueron capturados en El Jagüel.



Policía Comunal de General Paz informó que, tras una serie de tareas de investigación y seguimiento, se logró esclarecer un ilícito ocurrido el pasado 7 de noviembre, cuando autores desconocidos sustrajeron un automóvil Volkswagen Gol que se encontraba estacionado en la vía pública en la ciudad de Ranchos.

Según los registros, los delincuentes se movilizaban en un Volkswagen Voyage gris con el cual ingresaron a la localidad y, tras cometer el robo, emprendieron la fuga por la Ruta Provincial 29 hacia Brandsen, donde sustrajeron además una camioneta Toyota Hilux, continuando su huida hacia el Conurbano Sur.

Gracias al trabajo de análisis de cámaras de seguridad y la información recolectada, el mismo día del robo se logró recuperar el Volkswagen Gol Trend en la localidad de El Jagüel, partido de Esteban Echeverría. Ese hallazgo permitió profundizar la investigación y reunir material clave para identificar a los responsables.

Finalmente, el 11 de noviembre, personal policial logró aprehender en El Jagüel a un hombre y una mujer que se desplazaban en el Volkswagen Voyage utilizado en los hechos. Al verificar el número de motor y chasis, se comprobó que el vehículo tenía pedido de secuestro activo por “Robo/Hurto Automotor” con fecha del 27 de enero de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires, y que además circulaba con patentes apócrifas.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, la aprehensión de los sospechosos fue convertida en detención. El hombre fue imputado por los delitos de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública, robo agravado por comisión en poblado y en banda y encubrimiento. Permanece alojado en la seccional policial a disposición de la Justicia.

Fuente: Multimedio Digital

