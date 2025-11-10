A través de un posteo de Instagram, la entidad transmitió a sus socios y la comunidad local cuáles fueron las distintas propuestas que impulsó durante los últimos años, y visibilizó la situación actual de las mismas.

En la publicación mencionó que, ante la coyuntura económica actual, creen importante compartir las iniciativas acercadas a las autoridades locales que, según expresaron, hasta el momento no fueron incorporadas a la agenda pública.

Entre las peticiones se encuentran:

Revisión de la Tasa de Seguridad e Higiene.

Eliminación de la Tasa de Publicidad y Propaganda.

Creación de la figura del «Emprendedor Oficial».

Creación de Centros Comerciales a Cielo Abierto.

Apoyo al Sector Gastronómico.

Habilitaciones Comerciales Simplificadas.

Modificaciones de la Ordenanza de Estacionamiento Medido.

Creación de una Fiesta Anual para Brandsen.

Nuevas Zonas de Radicación Industrial.

Fortalecimiento del Vínculo entre la Escuela Técnica y las Industrias Locales.

En cada uno de los títulos se caracterizó cada propuesta y la situación en la cual se encuentra actualmente cada una de ellas.

