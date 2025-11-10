A través de un posteo de Instagram, la entidad transmitió a sus socios y la comunidad local cuáles fueron las distintas propuestas que impulsó durante los últimos años, y visibilizó la situación actual de las mismas.
En la publicación mencionó que, ante la coyuntura económica actual, creen importante compartir las iniciativas acercadas a las autoridades locales que, según expresaron, hasta el momento no fueron incorporadas a la agenda pública.
Entre las peticiones se encuentran:
- Revisión de la Tasa de Seguridad e Higiene.
- Eliminación de la Tasa de Publicidad y Propaganda.
- Creación de la figura del «Emprendedor Oficial».
- Creación de Centros Comerciales a Cielo Abierto.
- Apoyo al Sector Gastronómico.
- Habilitaciones Comerciales Simplificadas.
- Modificaciones de la Ordenanza de Estacionamiento Medido.
- Creación de una Fiesta Anual para Brandsen.
- Nuevas Zonas de Radicación Industrial.
- Fortalecimiento del Vínculo entre la Escuela Técnica y las Industrias Locales.
En cada uno de los títulos se caracterizó cada propuesta y la situación en la cual se encuentra actualmente cada una de ellas.
