A través de un posteo de Instagram, la entidad transmitió a sus socios y la comunidad local cuáles fueron las distintas propuestas que impulsó durante los últimos años, y visibilizó la situación actual de las mismas.

En la publicación mencionó que, ante la coyuntura económica actual, creen importante compartir las iniciativas acercadas a las autoridades locales que, según expresaron, hasta el momento no fueron incorporadas a la agenda pública.

Entre las peticiones se encuentran:

  • Revisión de la Tasa de Seguridad e Higiene.
  • Eliminación de la Tasa de Publicidad y Propaganda.
  • Creación de la figura del «Emprendedor Oficial».
  • Creación de Centros Comerciales a Cielo Abierto.
  • Apoyo al Sector Gastronómico.
  • Habilitaciones Comerciales Simplificadas.
  • Modificaciones de la Ordenanza de Estacionamiento Medido.
  • Creación de una Fiesta Anual para Brandsen.
  • Nuevas Zonas de Radicación Industrial.
  • Fortalecimiento del Vínculo entre la Escuela Técnica y las Industrias Locales.

En cada uno de los títulos se caracterizó cada propuesta y la situación en la cual se encuentra actualmente cada una de ellas.

