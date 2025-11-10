A partir de las 21:00, Lázaro Cepeda y Brunela González estarán en el programa Buenas Noches Familia, de Canal 13.

La pareja de tango participó anteriormente en la Expo Talento realizada en el marco de la Expo Rural, y además recibieron una mención en los Juegos Bonaerenses de este año.

Ambos jóvenes mostrarán su talento, resultado del esfuerzo, la práctica y la pasión por este ritmo tradicional de la cultura argentina. Por este motivo creemos que es importante demostrar el apoyo a los jóvenes locales que día a día se esfuerzan para perfeccionarse.

