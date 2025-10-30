Tras la publicación de la carta de lectores titulada “Teniente Origone huele a intolerancia”, compartida en nuestro portal el 29 de octubre, varios vecinos del barrio y lectores del medio enviaron sus comentarios y manifestaciones en defensa del Delegado Municipal de Teniente Origone, popularmente conocido como Bocha.

A continuación reproducimos las principales opiniones, respetando el derecho de todos los vecinos a expresarse, siempre dentro del marco del respeto y la convivencia democrática.

📣 Testimonios de vecinos

Roxana:

“Una falta total de respeto desde este medio de comunicación el no verificar la veracidad de esta carta redactada por quien sabe quién. Es muy fácil desde un teclado ensuciar a una persona. En este caso me refiero al señor Delegado, quien incansablemente trabaja día a día por el barrio, incluso desde antes de ser delegado. Una persona que con sus propios medios y sin mucha ayuda hace de todo por Teniente Origone.

Yo como vecina respaldo, apoyo y doy fe de que Bocha es primero un gran vecino y luego un excelente trabajador en la función que le toque desempeñar.”

Jorge:

“Hola. Muy poco serio y lejos de la realidad. Ayer mismo lo vi con una motoguadaña cortando todas las entradas que dan a la ruta, y no debería hacerlo él.

Supongo que la señora y el medio se harán responsables de difamar a una persona de bien.”

Dani:

“Jajaja, me causa gracia esta carta. ¿Por qué no van hasta ahí a ver si es así, que el delegado hace obras solo por su casa? El tipo trabaja como un burro con dos zorras y encima lo critican. Bocha, el barrio sabe quién es quién. Vos seguí así que todos te apoyamos, amigo.”

Leonardo:

“Frente a la nota publicada recientemente por este medio, en la cual se difunden declaraciones de un vecino, quiero manifestar que la información publicada carece de verificación y contiene afirmaciones inexactas y carentes de sustento.

Lamento que el medio no haya contrastado los dichos antes de publicarlos, incumpliendo con el principio básico del periodismo responsable: verificar la veracidad de las fuentes antes de difundir información que pueda afectar el buen nombre y la reputación de las personas involucradas.

Solicito que se publique esta aclaración con la misma relevancia que tuvo la nota original y que, en adelante, se actúe con el rigor informativo y la imparcialidad que la sociedad espera de un medio de comunicación serio.”





Aclaración de InfoBrandsen

📰 Aclaración de InfoBrandsen Desde InfoBrandsen recordamos que las Cartas de Lectores son un espacio abierto de expresión ciudadana, donde los vecinos pueden compartir opiniones, reclamos o reflexiones sobre temas de interés comunitario. El contenido de esas cartas no representa necesariamente la opinión del medio, y se publica en función del derecho a libre expresión garantizado por la Constitución Nacional. Las condiciones son que sean con respeto y estén firmadas por quienes las envían. Del mismo modo, siempre abrimos este espacio para todas las voces, especialmente cuando surgen diferentes puntos de vista sobre un mismo tema, como en este caso. Agradecemos a los vecinos que participaron con respeto y reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo un canal plural, donde cada vecino de Brandsen pueda hacerse escuchar. ✉️ Enviar correo 💬 Escribir por WhatsApp InfoBrandsen.com.ar – Primer portal de noticias de Brandsen

