Los valores varían de acuerdo con la jerarquía y van de $50.028 a $72.262.

Un profundo malestar se generó en las últimas horas en los efectivos de la Policía Bonaerense a partir de los viáticos que el Gobierno Nacional dispuso para ellos en el marco del operativo de seguridad que se montará en la Provincia en las elecciones legislativas nacionales del domingo.

En ese sentido, los uniformados se disgustaron por el dinero que Nación dispuso para pagarles la jornada electoral, con el objetivo de reforzar las adyacencias de las escuelas habilitadas para sufragar, ya que remarcaron que es muy poco.

Las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval) se ocuparán de custodiar el interior de los colegios, mientras que la Bonaerense lo hará en los alrededores. Lo mismo ocurrirá en los diferentes distritos del país con las fuerzas locales.

Sin embargo, el malestar se debe a los viáticos que deberán percibir, ya que el operativo arrancará a las 6:00 del domingo y finalizará entre las 22:00 y las 24:00, dependiendo cuanto se tarde en contar los votos. En total serán 6.422 los establecimientos habilitados a las elecciones y 12.844 los uniformados afectados al dispositivo policial.

En ese sentido, los valores varían de acuerdo con la jerarquía, ya que comisario y subcomisarios (los rangos más altos para la cobertura electoral) percibirá 72.262 pesos; oficial principal, oficial inspector, oficial subinspector, oficial ayudante y oficial subayudante, 61.145 pesos; mayor, capitán y teniente primero, 55.586 pesos; teniente, subteniente, sargento y oficial apenas cobrarán 50.028 pesos.

Según fuentes policiales, de los cargos más altos sólo habrá 46 comisarios y 63 subcomisarios, mientras que el resto contará con la siguiente cantidad de efectivos: oficiales (la jerarquía más baja) serán 9.058; sargentos 2.329; subtenientes, 248; tenientes, 249; tenientes primero 98; capitanes, 142; mayores, 169; oficiales subayudantes, 193; oficiales ayudantes, 93; oficiales subinspectores, 45; oficiales inspectores, 28; y oficiales principales, 83.

En los comicios de septiembre pasado el Gobierno bonaerense pidió al Ministerio de Seguridad de la Nación el envío de fuerzas federales y se encargó de pagarles 75 mil pesos como viático por día a cada uno de ellos sin distinguir jerarquías. El mismo dinero se les pagó como viáticos a los policías bonaerenses como para nivelar a todos, aunque en esta ocasión no será igual.

«Te da bronca porque nos van a pagar menos que el mes pasado y encima no podés quejarte. Uno hace esto por vocación de servicio, pero duele que te pisoteen de esta manera y que no valoren la tarea que hacemos los policías», remarcó un capitán consultado por Noticias Argentinas.

El sábado comenzarán los operativos de seguridad en todo el país con el traslado de las urnas y luego sí las fuerzas federales iniciarán el procedimiento dentro de las escuelas, mientras que las fuerzas provinciales lo harán en los alrededores.

Fuente: Noticias Argentinas