Mantegazza entregó materiales deportivos a clubes de fútbol.

En el Polideportivo Municipal Padre Mugica de Alejandro Korn, el intendente sanvicentino compartió una jornada junto a referentes, entrenadores, familias, chicos y chicas de distintos clubes de barrio del distrito.

Durante la jornada, el Municipio realizó la entrega de materiales deportivos a los clubes participantes, que incluyó pelotas, conos, aros, colchonetas, vallas, infladores, pecheras y escaleras de entrenamiento, elementos fundamentales para potenciar la práctica deportiva y mejorar las condiciones de entrenamiento de niños, niñas y jóvenes.

En esta oportunidad, fueron beneficiados los clubes: Defensores de Villa Coll, Santa Ana, Atlético La Esperanza, Sargento Cabral, Villa Amelia, Atlético San Vicente, Progreso, Fortaleza, Real Domselaar y Defensores de La Paz; Gladiadores, Defensores del 48, La Pradera, Sporting, Los Naranjos, La Victoria, Barrio Mataderos, El Trébol, Nueva Estrella Azul y Barrio Biocca.

El encuentro tuvo como objetivo seguir acompañando y fortaleciendo el trabajo de las instituciones deportivas locales, que cumplen un rol central en la contención, el desarrollo y la integración de la comunidad.

Acompañado por María Jimena López, candidata a diputada nacional, Sebastián Galmarini, Director del Banco Provincia, Micaela Ferraro, Presidenta de la Fundación Banco Provincia, Daniela Lassalle, Jefa de Gabinete, Cristian Gómez, Subsecretario de Deportes y Roberto Vázquez, Secretario de Seguridad, Mantegazza destacó el valor del trabajo colectivo:

“La fuerza que transforma nuestros clubes de barrio es la misma que transforma San Vicente. El compromiso de cada institución y de cada familia nos impulsa a seguir creciendo juntos”, expresó el jefe comunal.

Asimismo, reafirmó que la gestión municipal impulsa políticas deportivas inclusivas, que promueven la participación y el desarrollo integral de la comunidad.

“Una vez más demostramos que la gestión y el trabajo en equipo son el camino para seguir transformando San Vicente y la provincia”, subrayó Mantegazza.

El evento fue una nueva muestra del acompañamiento constante del Municipio a los clubes de barrio, pilares fundamentales del tejido social y deportivo sanvicentino.

