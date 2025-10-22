El Municipio continúa impulsando la capacitación y formalización del sector productivo local a través del programa San Vicente Emprende.

El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, encabezó la entrega de 200 carnets de manipulación de alimentos a emprendedores, emprendedoras y comerciantes del distrito que realizaron y aprobaron el curso de capacitación, una instancia formativa con certificación oficial que busca promover la seguridad alimentaria y acompañar el crecimiento de los emprendimientos locales.

La capacitación, realizada en articulación con el Centro de Formación Laboral N°401, la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, el área de Comercio y el Municipio de San Vicente, brinda herramientas esenciales para el desarrollo de prácticas seguras, responsables y de calidad en la manipulación y elaboración de alimentos.

A partir de este curso, los participantes accedieron al Carnet de Manipulación de Alimentos otorgado por la Provincia de Buenos Aires, con validez en todo el territorio argentino. Esta acreditación es de carácter obligatorio para todas aquellas personas que estén o pudieran estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten, comercialicen y/o enajenen alimentos o sus materias primas.

De esta manera, el Municipio continúa fortaleciendo la red comercial y de emprendimientos locales, con el objetivo de formalizar los proyectos productivos, cumplir con las normativas vigentes y crear nuevas oportunidades de empleo.

Una vez más, San Vicente apuesta a la capacitación y profesionalización de sus vecinos, impulsando una economía social sólida, segura y sustentable.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp