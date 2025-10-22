El histórico dirigente radical habló de la crisis partidaria, su rechazo al macrismo y a Milei, y pidió unidad para acompañar al intendente en la gestión de obras claves.

“La última lista que presentamos fue toda de radicales. Seguimos luchando por reconstruir el partido”.

En una entrevista con Grassi.com, Antonio Marra, histórico referente de la Unión Cívica Radical (UCR) local, repasó su larga trayectoria dentro del partido, reflexionó sobre el presente del radicalismo y lanzó fuertes críticas hacia los dirigentes provinciales y nacionales que “se olvidaron de la militancia”.

“Estoy en el radicalismo desde los 16 años, y tengo que reconocer que hoy estamos mal. Hay un grupo de dirigentes que se han ocupado de ellos y no del partido, y nos han dejado a los militantes en serio, a los que tenemos la camiseta puesta, completamente en banda”, expresó.

Para Marra, la reconstrucción del radicalismo debe comenzar desde abajo: “Como las pirámides, únicamente se pueden construir desde las bases. Los distritos deberían fortalecer el radicalismo histórico y progresista hacia arriba. Una vez que tenés municipios fuertes, recién ahí podés participar en el orden provincial, si es que te dan pelota”.

“HAY QUE PEDIRLE PERDÓN A LA SOCIEDAD”

El dirigente fue especialmente duro con la situación partidaria en Buenos Aires: “Tenemos intervenido el comité de la provincia. No oficialmente, pero no se terminaron de nombrar las autoridades. Están pendientes los presidentes de los comités locales. Es una crisis, y hay que asumirla como tal”.

Marra reivindicó el ideario de la UCR tradicional y cuestionó las alianzas que, a su entender, diluyeron la identidad partidaria: “En Brandsen, fuimos con un documento a la Convención Nacional para no hacer ningún tipo de acuerdo con Macri, pero la Convención nos pasó por arriba. Se hizo el acuerdo cuando Alfonsín decía que ese era el límite; más allá no se podía pasar”.

“Primero hay que pedirle perdón a la sociedad -agregó- por las macanas que nos mandamos, por haber acompañado una alianza que no respetó las raíces del radicalismo”.

Durante la entrevista, Marra fue consultado por su posición frente al actual gobierno de Javier Milei. Su respuesta fue tajante: “¿Yo con Milei? Estarás loco si pensás eso; ni en pedo. El radicalismo no tiene nada que ver con este gobierno. A Milei lo puso el kirchnerismo con el desastre que dejó”.

El intercambio fue subiendo de tono y Marra retrucó: “No me vas a ver parado ni al lado de Milei ni al lado de Macri; ni al lado de nadie. Estoy peleando desde mi pago chico, porque si intento otra cosa más arriba no me da nadie pelota”.

“MIENTRAS HAYA UN COMITÉ, EL RADICALISMO NO SE MUERE”

Pese a su mirada crítica, Marra defendió la vigencia del partido y su militancia local: “Mientras haya un comité en cada distrito, el radicalismo no se va a morir. Nos va a costar llegar a lo que fuimos, porque evidentemente no supimos elegir a los dirigentes. Pero el radicalismo y sus banderas no se van a morir”.

Según explicó, el trabajo en Brandsen continúa enfocado en recuperar la identidad partidaria: “La última lista que presentamos fue toda de radicales. Seguimos luchando por reconstruir el partido. Todos los que estamos hoy -los concejales, la comisión, los militantes- no tenemos nada que ver con Milei”.

Y disparó una frase que marca sus ideales: “Es preferible perder mil elecciones y no resignar principios”.

“TENEMOS QUE ACOMPAÑAR AL INTENDENTE”

En el tramo final de la entrevista, Marra se refirió a temas locales y pidió que las fuerzas políticas acompañen al intendente Fernando Raitelli en los reclamos ante la provincia:

“Viajo seguido a La Plata y la ruta 215 es una vergüenza. En cualquier país del mundo se tarda seis meses o un año en hacer diez kilómetros de ruta. Acá hace años que no se termina. Hay que acompañar al intendente, todas las fuerzas políticas, y pelear para que el gobernador la termine”

Marra consideró que “hay que dejar de lado las diferencias partidarias” y apostar a la cooperación en temas esenciales: “La gobernación no puede sacarse de encima la educación, la salud, la seguridad ni la vivienda. Tenemos que acompañar al intendente en todo lo que sea necesario”.

