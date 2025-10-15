A partir de hoy se sumarán dos coches del Ramal F, a modo de prueba.
Desde este miércoles 15, los micros de la línea de colectivos 307, sumarán dos nuevos servicios hasta la localidad de Oliden en el tramo que hacen hasta Poblet del Ramal F. Los mismos correrán a las 6.30 y a las 20.
La medida, según estimó Diario El Día, es a raíz de la solicitud de los vecinos ya que recorre Olmos, Los Hornos y el casco urbano de La Plata. La implementación será a modo de prueba y dependerá de la real demanda, se informó.
