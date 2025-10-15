Para muchos comercios, recibir pagos digitales implica resignar parte de la ganancia en comisiones ocultas. Pero ahora existe una opción concreta para cobrar con QR sin pagar comisiones durante los primeros tres meses: Nave lanzó una propuesta pensada para ayudar a negocios de todo el país a digitalizarse sin perder rentabilidad desde el primer día.

Esta oferta convierte al cobro digital en algo accesible incluso para quienes recién arrancan: sin costos fijos, sin letras chicas, y con la posibilidad de aceptar pagos desde cualquier aplicación o billetera digital. Es una estrategia concreta para que más comercios se animen a modernizar su forma de cobrar.

Qué significa “sin comisiones” por 3 meses

La promoción de Nave contempla que los primeros tres meses los cobros por QR no tendrán comisión alguna desde el alta del primer código QR. Esto significa que el comercio puede usar la herramienta sin pagar ese cargo típico por venta, mientras prueba el sistema y valida su funcionamiento real.

Pasado ese período promocional, las comisiones vuelven según lo establecido para el servicio estándar. Pero esos meses sin comisiones sirven como un “período test” sin riesgo financiero.

Cómo funciona cobrar con QR usando Nave

Primero registrás tu comercio en Nave y activás la opción de QR.

Generás tu código QR desde la plataforma.

Mostrás ese QR impreso, digital o en tu móvil al cliente.

El cliente lo escanea con su app o billetera digital, elige el medio de pago y paga.

El monto se acredita en tu cuenta dentro de Nave.



Todo ese proceso es interoperable: el código acepta pagos desde cualquier billetera o app compatible con el estándar QR argentino. También se destaca que los primeros tres meses de uso del QR son gratuitos para fomentar su adopción.

Ventajas de esta propuesta

Ahorrás comisiones durante el período promocional.



No necesitás hardware especial: bastan un celular o el QR impreso.



El sistema es interoperable: compatible con múltiples aplicaciones para el cliente.



Todo se administra desde un mismo panel: podés ver tus cobros, movimientos y estadísticas.



Ideal para comercios físicos, ferias, delivery o ventas presenciales con movimiento constante.



Cuándo conviene usar esta modalidad

Comercios de barrio que quieren digitalizarse sin incurrir en costos extras.



Emprendedores que prueban agregar servicios digitales sin invertir demasiado.



Locales con muchas ventas chicas donde las comisiones suman mucho al final del mes.



Vendedores ambulantes, feriantes o despachos a domicilio que no quieren depender de un pos físico.



Recomendaciones para sacarle el máximo provecho

Una vez que finalice la promoción, compará la tarifa vigente con lo que estabas pagando antes para evaluar si seguir con QR sigue siendo conveniente.

Aprovechá los primeros 3 meses para acostumbrarte al sistema sin preocuparte por las comisiones.

Durante ese período, promocioná tu QR como forma de pago “sin costo adicional”.

Controlá tu volumen de ventas y estimá cuánto ahorrarás al no pagar comisiones esos meses.

Familiarizate con el panel de Nave y revisá tus estadísticas: qué horas venden más, qué monto promedio, qué apps usaron más tus clientes.

