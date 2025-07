El referente del PRO confirmó la no participación en las próximas elecciones y habló de un “muy mal acuerdo” con La Libertad Avanza.

El último sábado pasó por Grassi.com (Estación Radio), el referente del PRO local, Jorge Espinosa, quien confirmó que su espacio no participará de las elecciones y fue categórico: “Estamos en una sala de terapia intensiva”.

Espinosa criticó abiertamente la falta de diálogo y transparencia en la conformación de nuevas listas electorales y describió de «casi en luto» a este presente que enfrenta el partido en términos de organización y representación de cara a las Elecciones Legislativas y al futuro en la Región.

«No estamos en ninguna lista, no nos dieron la opción de sentarnos a conversar», señaló, confirmando que el espacio que él representa no participará activamente en las próximas elecciones locales debido a la falta de oportunidades para negociar candidaturas. Además, enfatizó en la necesidad de un proceso más inclusivo y participativo. Y contó que esta situación también se dio en otros distritos donde el PRO tiene fuerte presencia.

Comentó que esta situación, es producto de diversas cuestiones, incluyendo la irrupción de La Libertad Avanza y del concejal Jonathan Roldán a quien le reconoció su habilidad para ejercer poder. Sin embargo, en su análisis calificó como «un muy mal acuerdo y una entrega casi total de nuestros dirigentes”.

Espinosa también se refirió a la participación de Adolfo Wallasch: “No está representando al PRO; en 2023 renunció al PRO y no estuvo nunca más con nosotros”. Remarcó que ahora cuentan con libertad de voto ya que quedaron fuera de toda discusión política y reveló una infidencia: “Roldán me dejó esperando dos veces”.

Sin embargo, fue crítico con la falta de propuestas concretas de los distintos espacios: “Viendo el panorama como está hoy, a mí me da mucha pena el panorama político. No me entusiasma ninguna lista y no hay nadie que esté hablando de los proyectos que se necesitan”.

La razón de esta «entrega», según Jorge, se debe a que “al no tener apoderados de lista, se le entregó total y absolutamente la lapicera, como se dice, a La Libertad Avanza. En este caso acá la lapicera la tuvo Roldán sin que siquiera nos diera lugar a conversar. Conmigo no conversó nunca”.

“OJALÁ EXISTA UN CAMBIO PROFUNDO”

En cuanto al futuro del partido, Espinosa expresó la esperanza de una reorganización profunda. «Las crisis empujan los grandes cambios», afirmó, sugiriendo que la situación actual podría ser una oportunidad para revitalizar y fortalecer el Pro en Brandsen. Destacó la importancia de reconstruir desde las bases para recuperar la confianza ciudadana y presentar nuevas propuestas significativas para el desarrollo local.

Y fue tajante: “El PRO no va a desaparecer si no desaparece a nivel nacional o provincial”. Sin embargo, esperan por una reunión que permita una «depuración de dirigentes que han pasado por ventanilla, cobraron y después traicionaron al partido de una forma tremenda”.

El presidente del PRO Brandsen, José García, convocó a una reunión para informar todo lo que pasó “con detalles; las charlas que no se dieron; y los ofrecimientos concretos que tuvimos”, haciendo referencia a la posibilidad de ser parte de dos listas pero que finalmente eligieron no aceptar.

A pesar del panorama, Espinosa mantiene la esperanza de que el PRO pueda resurgir, incluso con una militancia reducida: “Ojalá que exista un cambio profundo y se nos reorganicemos como partido para darle la opción a la a la ciudadanía de votarnos”.

ESCUCHÁ LA NOTA

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp