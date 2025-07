El exintendente y referente de la UCR habló en Grassi.com sobre la actualidad del radicalismo local, dijo que hay eslogans “vacíos” y criticó fuertemente al gobierno nacional.

En una entrevista en Grassi.com, el ex Jefe Comunal Carlos “Cacho” García, se mostró crítico con el rumbo político nacional y local, defendió la identidad radical y cuestionó duramente a La Libertad Avanza y al gobierno de Javier Milei.

García celebró la reactivación institucional del comité local de la UCR bajo la conducción de Raúl Paz: “Con la nueva conducción del partido se reanudaron las reuniones y ya ir un jueves a una reunión donde están concejales, consejeros escolares, militantes, da más gusto. Me da más placer”.

Durante la charla, el exjefe comunal valoró que la asamblea radical haya decidido ir a las elecciones con una lista propia: “Siempre hemos resuelto en asamblea, desde el ‘83. Eso nos permitió gobernar durante 16 años seguidos. Y ahora, aunque no todos los acuerdos se lograron, me pone muy bien que haya participación de jóvenes. Hace rato que no teníamos un concejal de la Juventud Radical (Jesús Ortega)”.

Se le preguntó por ‘Fela’ Ferreyra, cuyo nombre sonó con fuerza, pero finalmente no integró la lista. García, sin entrar en detalles, dijo: “Si Fela no quiere declarar, quedaría mal que declare yo. Hubo conversaciones y no se llegó a un buen término. En algún momento seguimos hablando aun cuando ya estaba claro que no iba a haber acuerdo”.

El radical también se mostró autocrítico sobre la política en general: “Estoy muy decepcionado de la actualidad política argentina. Hay que volver a poner en valor los partidos. Hoy cualquiera puede ser un partido político. Se cambian las reglas electorales diez minutos antes del cierre de listas”.

«HAY UNA POLÍTCA DE ESLOGAN»

Respecto a la política local, fue enfático: “La política es una construcción colectiva, dentro del partido y hacia la comunidad. Hay una política de eslogan. Escucho a candidatos decir ‘el Brandsen que queremos’ y me pregunto: ¿cuál es ese Brandsen si no se discuten las cosas de fondo?”.

En esa línea, apuntó contra el discurso libertario que circula en el Distrito: “Libertad o Kirchnerismo; lo dijo (Miguel) Sotelo, el candidato de La Libertad Avanza. Muchachos, dejémonos de hinchar las guindas. ¿Qué quieren hacer con la producción, con la salud, con la educación? No hay un proyecto colectivo. Lo único que veo es eslogan vacío”.

La crítica más dura llegó sobre el cierre, cuando se le preguntó si consideraba a LLA como el principal adversario político: “No, yo creo que La Libertad Avanza es el adversario del pueblo argentino”, lanzó sin titubeos.

Y agregó: “Milei es un loco desquiciado, insensible, una basura de tipo. No tiene ni la más pálida idea de cómo se gobierna un país. Dijo que los socialdemócratas somos hijos de re mil p…; para mí es eso: un desquiciado que se mete detrás de Israel y de Estados Unidos”.

Cerró dejando en claro su preocupación por el rumbo del país y su defensa de una política con proyecto: “Si no le decimos a la gente qué queremos hacer, vamos a terminar alquilando una máquina y no arreglando la planta depuradora. Pongámonos de acuerdo”.

ESCUCHÁ LA NOTA

