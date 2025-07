El concejal libertario habló de la alianza con un sector del PRO (Wallasch) y la posible llegada de Espinosa, pero avisó: “Si se suman ahora, tendrán que ubicarse en el lugar donde les quede”.

En una entrevista exclusiva en Grassi.com (Estación Radio) el concejal de La Libertad Avanza, Jonathan Roldán, confirmó la consolidación de una alianza con un sector del PRO y adelantó cómo se está conformando la lista que presentará su espacio de cara a las próximas elecciones legislativas en nuestro Distrito. Roldán también se refirió a los posibles acuerdos con otros sectores y a su mirada sobre el rol de la Unión Cívica Radical en el escenario local.

“Hoy consolidamos la unión con parte del PRO, en la figura de Adolfo Wallasch, que va a conformar la lista con nosotros. Venimos trabajando juntos y todavía tenemos las puertas abiertas para los que se quieran sumar”, afirmó Roldán al ser consultado sobre la situación política en Brandsen, tras el acuerdo formalizado a nivel provincial entre La Libertad Avanza y el PRO.

Ante la posibilidad de una ampliación de esa alianza a otros sectores del PRO, como el que responde a Jorge Espinosa, Roldán fue cauto, pero no lo descartó: “Todavía no hablé con nadie de ellos, pero será cuestión de sentarse y dialogar. Nosotros nunca le cerramos las puertas a nadie”, aseguró, aunque advirtió que “nos subestimaron por ser un espacio nuevo, y hoy el potencial lo tenemos nosotros”.

ENTRE DEFINICIONES Y NOMBRES EN DANZA

Sobre la lista de candidatos, el concejal explicó que el armado está en su tramo final: “Falta que se definan algunas personas que están en duda, pero en muy breve ya vamos a tener la lista confeccionada y la vamos a presentar mucho antes del cierre formal”.

Respecto a los nombres y posiciones, confirmó que tanto Laura Fesina como Adolfo Wallasch formarán parte de la lista, pero evitó confirmar quién ocupará el primer lugar: “No me gusta nombrar aún porque no está definido. Puede ser un hombre o una mujer. Todo dependerá de cómo se vayan cerrando las conversaciones en estos días”.

Roldán reveló que una de las posibilidades es que una mujer encabece la nómina: “Recién hace un ratito vengo hablando con algunas personas y dentro de las que faltan definir hay una mujer. Si se define, puede ser que encabece ella”.

Consultado sobre las versiones que ubican a Fesina en segundo lugar y a Wallasch en el tercero, respondió: “Puede ser; o puede ser Laura en el primero y otra mujer en el tercero. Todo lo vamos a resolver en equipo”.

Incluso dejó abierta la posibilidad de que algún referente de los medios locales (Miguel Sotelo) forme parte de la propuesta: “Se habló mucho de eso. Si se quiere sumar, bienvenido sea. Es una persona trabajadora, honesta y con los valores que buscamos”.

Roldán junto a la diputada nacional Lilia Lemoine.

“SI QUIEREN VENIR, QUE SE UBIQUEN DONDE LES QUEDE”

Al referirse a la posibilidad de un acercamiento con el sector del PRO que responde a Espinosa, Roldán fue contundente: “Si se suman ahora, tendrán que ubicarse en el lugar donde les quede. No se juega con los sentimientos de la gente ni con la gente. Las decisiones se toman en equipo y respetando a quienes vienen trabajando desde el principio”.

Crítico del “estilo político viejo”, remarcó: “En la política nueva, la palabra tiene que valer. No puede ser que se le prometa algo a alguien y después se lo cambie por otro. Nosotros queremos un equipo donde todos tengan voz, no una figura que decida todo solo”.

Sobre por qué se negoció con una parte del PRO y no con la conducción formal del espacio, dijo: “El único que ocupó un cargo real con la bandera del PRO fue Adolfo. Nosotros hablamos con todos, pero el que se acercó y se comprometió fue él. Y eso también tiene su valor”.

CONVERSACIONES ABIERTAS CON RADICALES

Consultado sobre la decisión de la UCR de no integrarse al frente, Roldán minimizó su impacto: “Es una decisión que tomaron ellos. He escuchado que van a ir con lista única, pero no creo que sea así. Creo que se van a alinear con algún frente, aunque en Brandsen no participaría casi ninguno”.

Admitió que mantiene diálogo con algunos radicales “díscolos”, aunque prefirió no dar nombres: “Siempre mantenemos el diálogo con todos. Queremos sumar gente de trabajo, honesta, que venga a aportar ideas. No importa de qué partido provenga, si es para mejorar la calidad de vida de los vecinos, bienvenidos sean”.

Finalmente, Roldán adelantó que esta semana se definirá la lista completa y confirmó la apertura de un nuevo local partidario en calle Beruti.

