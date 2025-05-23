Hace instantes un hombre de 49 años con domicilio en la ciudad se quitó la vida arrojandose a las vías del ferrocarril en el primer paso de la localidad de Jeppener.

Las razones tratan de esclarecerse, aunque aparentemente el hombre habría dejado su vehículo cerca del lugar. El tren involucrado es el A918 con dirección a Chascomús.

En el lugar trabajan Efectivos de la Estación de Policía Comunal, Bomberos Voluntarios Brandsen y Same.

Por Nicolás Bresky

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp