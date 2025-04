En las primeras horas de esta tarde, un conductor perdió el control de su vehículo cuando se dirigía en dirección a La Plata. No hubo que lamentar heridos de gravedad; la otra persona se habría dado a la fuga.

Durante la tarde de este lunes, un insólito accidente tuvo lugar en la ruta 215. Un sufrió un vuelco con su camioneta mientras se dirigía a La Plata. El accidente tuvo lugar entre la rotonda de Los Bosquecitos y Gómez, en la mano que va hacia la capital provincial.

La víctima, José Luis, explicó que el accidente se produjo cuando circulaba desde Brandsen a La Plata. El conductor relató que fue cerrado por otro vehículo, el cual no se detuvo y continuó su marcha. No pudo determinar si el otro conductor se dio a la fuga o simplemente no se percató del accidente.

Afortunadamente, el accidentado, logró salir del vehículo por sus propios medios sin sufrir heridas, gracias al uso del cinturón de seguridad. Sin embargo, su camioneta resultó gravemente dañada en el siniestro. A pesar de los daños materiales, el hombre no consideró necesario solicitar asistencia médica ni requirió auxilio de una ambulancia.

La policía del destacamento de Gómez intervino en el lugar del accidente y se encargó de regular el tráfico y garantizar la seguridad en la zona mientras. En cuanto a la recuperación del vehículo, José Luis contrató un servicio de grúa local para voltear la camioneta, ya que su seguro le indicó que era necesario realizar esta acción antes de que llegara el transporte correspondiente.

NOTICIA EN DESARROLLO

Por Juan Franco – InfoBrandsen

