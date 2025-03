El referente del PRO Brandsen fue contundente cuando se le consultó por una posible alianza con la UCR y LLA con impacto a nivel local. Tampoco escatimó en críticas al municipio y habló sobre de «actores que liman la gestión».

El referente del PRO local, Jorge Espinosa, analizó la situación política local y nacional frente a los micrófonos de Grassi.com (Estación Radio). Habló del panorama electoral que se avecina, se refirió a la gestión actual y la posibilidad de acuerdos entre diferentes espacios políticos, entre otros temas.

Espinosa comenzó destacando la situación política actual, en la que considera que la oposición se ve beneficiada por los desaciertos del oficialismo: «Nosotros estamos cada vez mejor posicionados sin siquiera salir a hablar. Es tremendo lo que está sucediendo a nivel local».

En este sentido, señaló que dentro del propio oficialismo hay dirigentes como Lucas Bronicardi que buscan diferenciarse y que, a su juicio, contribuye al desgaste de la gestión: «Hay actores que están limando la gestión de su propio intendente. Están buscando posicionarse por encima de los demás y eso nos facilita el camino».

Consultado sobre las posibles alianzas de cara a las elecciones, Espinosa dejó entrever que es probable un acuerdo entre el PRO, la UCR y Libertad Avanza, aunque todavía falta mucho por definir. «Eso se va a decidir desde lo nacional hacia abajo. A nivel provincial, ha habido acercamientos entre dirigentes del PRO y una parte del radicalismo, como Maxi Abad, lo que podría impactar en nuestra situación local».

No obstante, dejó en claro que dentro de la oposición persisten diferencias: «El PRO ha asumido responsablemente el rol de oposición, marcando sus diferencias con el gobierno, pero también con la propia Libertad Avanza, porque son muchas».

Sobre el crecimiento del oficialismo nacional, Espinosa sostuvo que la llegada de dirigentes del PRO y la UCR a las filas de Javier Milei responde a un movimiento natural de la política: «La Libertad Avanza está buscando afianzarse y atraer figuras de renombre, es algo lógico. Pero quienes se fueron y se pusieron la camiseta morada con el león en el pecho ahora van a tener que hacerse cargo al 100%».

CRÍTICAS A LA GESTIÓN LOCAL

El referente del PRO no escatimó críticas hacia el intendente y su equipo de gobierno. En particular, cuestionó la falta de políticas concretas: «¿De qué gestión me están hablando? No veo gestión más allá de fiestas, joda, música y carnavales. Pan y circo, pero sin pan».

En cuanto a la seguridad, Espinosa recordó que su espacio había presentado una propuesta con aval de expertos y criticó la improvisación en el área: «La seguridad no puede ser manejada por alguien que aprendió un libreto. Es un tema muy sensible, nos afecta a todos. Hoy cada día vivimos con más miedo».

Además, recordó que en otras gestiones municipales también hubo problemas de inseguridad, aunque destacó que en ciertos momentos se logró contener la situación. «Yo participé en las marchas por seguridad durante la gestión de Arias. En ese momento, al menos el intendente salió a dar la cara. Hoy, ni eso».

ELECCIONES 2025: ¿DÓNDE ESTARÁ ESPINOSA?

Por último, dejó en claro que su objetivo es seguir trabajando en política, pero siempre manteniendo sus principios: «Vamos a seguir defendiendo la postura del PRO, pero sin dogmatismos. Critiqué a Macri cuando fue presidente y lo seguiré haciendo si es necesario. La política no se trata de obediencia ciega, sino de convicciones».

