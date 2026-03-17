Plusmar: Servicios de micros San Vicente – La Plata

Desde el Municipio de San Vicente informaron que ya se encuentran disponibles los horarios del nuevo servicio de transporte que realiza los recorridos San Vicente – La Plata y La Plata-San Vicente.

Quienes quieran viajar ya pueden sacar sus pasajes a través de la página de la empresa de transporte. La parada desde la que partirán los servicios y a la cual llegarán desde La Plata está ubicada en Ruta 6 entre Sarmiento y Almirante Brown.

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