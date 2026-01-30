Nuevamente el Club de Pesca de nuestra localidad organiza una colecta solidaria. Esta vez será a favor de las personas que sufrieron las consecuencias de los incendios que tuvieron lugar en la Patagonia argentina.

Desde InfoBrandsen nos comunicamos con Eduardo Deluchi, quien nos contó cómo surgió esta idea:«A esto lo venimos haciendo hace años, arrancamos con mi familia y ahora se sumaron un par de amigos más entre otros Fernando Bustos, Gustavo Mirazo. La verdad esto se logró hacer gracias a la solidaridad de la gente de BRANDSEN que son los reales colaboradores nosotros sin ellos no podríamos hacer esto. Nosotros solo ponemos un granito de arena para poder llevar todas las donaciones dónde se necesita«.

El listado de cosas que se necesitan esta vez es reducido y consta de productos específicos:

Colirio.

Crema para quemaduras.

Agua oxigenada.

Gasas.

Vendas.

Barbijos.

Agua.

Agua energizante.

Galletitas saladas y dulces.

Barritas de cereales.

Caramelos.

Chocolate.

Alfajores.

Quienes quieran acercar alguno de los insumos que se encuentran en el listado podrán hacerlo yendo al Club de Pesca de lunes a sábado, de 10:00 a 12:00 y de 18:30 a 21:00.

Además, pueden contactarse con Eduardo Deluchi al (2223)47-9056 y/o Fernando Bustos (2223)46-4975 en caso de querer donar y no tengan la posibilidad de acercarse al Club.

Deluchi hizo referencia a la particularidad de esta cruzada: «Es diferente porque acá necesitan cosas muy puntuales es más difícil para la gente. En las otras vos podés sacar cosas de tu ropero y no necesitas sacar plata de tu bolsillo para hacer la donación». Por otro lado, explicó cuál es el motivo por el cual también se solicitan golosinas: «Con referencia a las golosinas es más fácil la hidratación y las calorías necesarias para la gente que está al frente del fuego».

Eduardo nos aclaró que desde el Club harán llegar las donaciones a la Comisión de Bomberos Voluntarios de Esquel, y ellos serán los encargados de distribuir los insumos en las zonas afectadas: «Para nosotros es el camino más directo y correcto». Para finalizar la entrevista, Deluchi expresó: «Lo último que te quiero comentar; acá no hay ningún color político somos personas comunes que nos gusta ayudar al que lo necesita».

Si querés participar en la colecta pero no podés comprar insumos, podés acercarte directamente al Club de Pesca y colaborar en la selección, rotulado y embalado de las donaciones.

