El Registro Nacional de las Personas (Renaper) aprobó modificaciones técnicas y de seguridad en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y en el pasaporte argentino, en el marco de un plan de modernización de los documentos oficiales.

Las medidas fueron formalizadas mediante las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas este viernes, y comenzarán a regir a partir del domingo 1 de febrero en todas las sedes habilitadas para su tramitación.

Desde el organismo indicaron que los nuevos formatos incorporan estándares internacionales de seguridad y nuevas tecnologías de validación de identidad. No obstante, se aclaró que tanto los DNI como los pasaportes actualmente vigentes continuarán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que no será obligatorio realizar el recambio de manera inmediata.

La implementación será progresiva en todo el país. Durante los primeros días de entrada en vigencia, algunas personas podrían recibir aún el formato anterior debido al proceso de adecuación técnica. En paralelo, los registros civiles y oficinas del Renaper ya iniciaron la actualización de sus sistemas para la toma de datos y emisión de los nuevos ejemplares. El anuncio oficial ampliado se realizará la próxima semana.

En el caso del pasaporte, la Disposición 54/2026 establece una actualización integral de sus características para alinearlo con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). El nuevo modelo incorpora medidas de seguridad avanzadas —algunas de carácter reservado— destinadas a prevenir falsificaciones y reforzar la confiabilidad del documento de viaje.

El nuevo pasaporte contará con 34 páginas, con las dos primeras confeccionadas en policarbonato. Incluirá grabados láser con los datos personales del titular, nuevos elementos de seguridad visibles y no visibles, y materiales de mayor resistencia física. Según se informó, el diseño y la tecnología aplicada apuntan a mejorar la durabilidad y el reconocimiento internacional del documento.

Por su parte, la Disposición 55/2026 introduce cambios en el DNI tanto para ciudadanos argentinos como para extranjeros nacionalizados. Se mantendrá el formato de tarjeta de policarbonato, pero se incorporará un chip sin contacto con almacenamiento encriptado de datos, que permitirá validar la identidad de forma segura sin necesidad de consultar bases de datos externas.

Además, se actualizarán elementos visuales, formatos de impresión y datos visibles en el anverso y reverso para reforzar la protección de la información personal y dificultar intentos de adulteración. El Gobierno señaló que estas mejoras aumentan la compatibilidad con estándares internacionales de identificación digital.

Los menores de 14 años recibirán el nuevo DNI con las mismas características tecnológicas. Como excepción, en los documentos de niños menores de cinco años figurará la firma del padre, madre o tutor legal. A partir de esa edad se incorporará la firma del propio menor. Para recién nacidos se emitirá un DNI provisorio “0 Año”, válido dentro del territorio nacional y con los datos biográficos y filiatorios correspondientes.

