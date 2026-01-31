Los controles y actuaciones policiales se realizaron en varios puntos de la ciudad durante la madrugada del 31 de enero. Hubo detenciones por resistencia a la autoridad, múltiples infracciones de tránsito y el hallazgo de un vehículo con pedido de secuestro por robo. Todos los casos fueron tramitados ante las autoridades judiciales y administrativas correspondientes.

Durante una serie de operativos de seguridad vial y control urbano, personal policial de Brandsen intervino en distintos procedimientos que derivaron en aprehensiones, actas por infracciones de tránsito y el secuestro de varios motovehículos. Las actuaciones fueron informadas por la Superintendencia de Seguridad Región Capital II y se desarrollaron en diferentes sectores de la ciudad.

Aprehendidos por resistencia a la autoridad tras disturbios en plazas

Un operativo realizado en la zona de las calles San Martín y Saavedra se inició a partir de disturbios registrados en espacios públicos. Al intervenir, el personal policial procedió a identificar a los involucrados y a labrar infracciones a la normativa de tránsito.

Durante el procedimiento, un joven de 21 y un menor de 16 años, ambos de Brandsen, fueron aprehendidos por resistencia a la autoridad. En el lugar se incautaron dos motocicletas vinculadas al hecho.

La Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Brandsen tomó intervención y avaló el accionar policial, disponiendo las actuaciones correspondientes.

Cuatro infracciones y secuestro de motos en controles vehiculares

En el marco de un operativo de control dispuesto por orden de servicio, efectivos policiales detectaron diversas irregularidades en motocicletas que circulaban por la ciudad y labraron infracciones a cuatro conductores de 20, 21, 18 y 16 años, todos con domicilio en Brandsen.

Entre las faltas constatadas se encuentran ausencia de dominio visible, modificaciones antirreglamentarias en el escape, falta de licencia de conducir y carencia de seguro obligatorio, en infracción a la Ley Nacional de Tránsito y ordenanzas locales.

Como resultado, se dispuso el secuestro de cuatro motovehículos. Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Faltas local para su tratamiento administrativo.

Hallazgo de una moto robada tras una persecución

En otro procedimiento, personal policial logró secuestrar una motocicleta que había sido abandonada en la intersección de Ituzaingó y Víctor Manuel, luego de un seguimiento que se inició desde la localidad de Domselaar.

Según se informó, el conductor —un hombre no identificado— desobedeció la orden de detención y dejó el rodado en la vía pública para continuar la huida. Tras la verificación, se estableció que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo por robo, con denuncia radicada en diciembre del año pasado por una fuerza de seguridad de otra jurisdicción.

La UFI descentralizada de Brandsen interviene en la causa y continúa la investigación para determinar la identidad del involucrado.

