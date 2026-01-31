Alerta educativa: baja la natalidad, cae la matrícula y el sistema empieza a reconfigurarse

Marcelo Zarlenga, consejero general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, analizó en Grassi.com un fenómeno que ya impacta de lleno en las escuelas bonaerenses: la fuerte caída de la natalidad y la consecuente disminución de la matrícula escolar. Con casi dos décadas en el cargo, advirtió que el escenario obliga a repensar la organización del sistema educativo, también a nivel local.

Zarlenga fue recientemente ratificado en su función mediante el decreto provincial 1026 y acumula 19 años y medio como representante docente en el Consejo General de Educación. “No hay forma de reemplazo si no es por renuncia o juicio político”, explicó, al detallar los mecanismos legales que sostienen su continuidad desde la elección docente que lo llevó al cargo.

Uno de los ejes centrales de la charla fue la baja histórica de la natalidad. Según detalló, el fenómeno se profundizó a partir de 2018 y alcanzó su punto más bajo entre 2020 y 2022, en plena pandemia. “En 2025 hubo casi un 10% menos de nacimientos que en 2024”, señaló, y aclaró que el impacto ya es visible en las escuelas, especialmente en el nivel inicial.

“El primer lugar donde se nota es en el jardín, pero ya en 2024 y 2025 la baja fue muy fuerte en el ingreso a primer grado”, explicó. En la Provincia, el sistema educativo abarca a casi 5 millones de alumnos, pero las proyecciones son preocupantes: “Si la tendencia continúa, de acá a 2030 podríamos tener un 10% menos de matrícula. Son alrededor de 500 mil estudiantes menos”.

Esta realidad ya forma parte de la agenda oficial y también de la discusión paritaria. “No es solo un tema salarial. La baja de matrícula implica pensar otras formas de organizar la escuela”, sostuvo Zarlenga. En ese sentido, aclaró que el objetivo no es reducir puestos de trabajo: “Para no echar docentes se están pensando alternativas como parejas pedagógicas, salas multiedad o salas maternales, siempre que las condiciones edilicias lo permitan”.

Consultado sobre la posibilidad de incorporar niños de dos años en salas de tres, explicó que se trata de una modalidad que ya existe y que se aplica de manera contextualizada. “No se puede tomar una medida uniforme para todos los jardines. Cada caso necesita un análisis situado”, remarcó.

También se refirió a una situación que genera contraste: mientras baja la matrícula en muchos niveles, las escuelas técnicas siguen teniendo sobredemanda. En Brandsen, por ejemplo, hubo ingresos por sorteo ante la falta de vacantes. “La técnica tiene una particularidad: menos escuelas, jornadas más largas y un año más de cursada. Eso genera presión en el ingreso y, a la vez, deserción con el paso de los años”, explicó.

Zarlenga fue claro al señalar que Brandsen necesita proyectar a futuro: “Hace años que vengo diciendo que hay que pensar en una segunda escuela técnica”. Si bien la posibilidad fue analizada en distintas gestiones, nunca terminó de concretarse por cuestiones de localización y planificación.

En cuanto a la infraestructura escolar, precisó que actualmente la única obra en construcción es la del barrio República, aunque aclaró que, con el nuevo escenario demográfico, ese edificio debería destinarse a una secundaria que hoy no tiene sede propia. “Hoy no se necesitan tantas aulas nuevas como antes, porque la matrícula es menor. Sí hay demandas históricas, como el jardín de La Parada, que hay que retomar”.

Sobre el cierre, el consejero describió el panorama local con una palabra clara: alerta. “En dos años, Brandsen tiene unos 50 estudiantes menos. Puede parecer poco, pero son dos o tres secciones completas. Y el foco hay que ponerlo en inicial, porque de ahí se arrastra todo el sistema”, advirtió. Incluso recordó escenas que ya no se repiten: “Las colas históricas para conseguir vacante en algunos jardines hoy ya no existen”.

La charla dejó una conclusión inquietante: hay más población en Brandsen, pero menos chicos en edad escolar. Un cambio profundo que obliga a pensar la educación con nuevos criterios y decisiones de largo plazo.

