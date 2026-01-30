Más de 350 chicas y chicos participaron del programa durante enero. El acto se realizó en el C.E.C. 802 con la presencia de autoridades municipales y educativas.

Este viernes tuvo lugar el cierre del programa Escuelas Abiertas en Verano 2026 en Brandsen. El encuentro tuvo lugar en la sede del C.E.C. Nº 802 de Jeppener, donde los niños compartieron muestras artísticas, juegos y propuestas recreativas que marcaron el final de un verano a pura diversión y aprendizaje, siendo además un refugio de contención para todos ellos.

Del acto participaron el intendente Fernando Raitelli; la Inspectora Jefa Regional de Gestión Estatal, Verónica Sosa, junto a su par de Gestión Privada, Diego Nabarreta; la Inspectora Jefa Distrital Patricia Kranewitter; el Inspector de Educación Artística Gabriel Giardina; la presidenta del Consejo Escolar Victoria Natalichio; la referente distrital de ESI Valentina Jessikowski; la directora de Educación municipal Natalia Felipe; la directora de Juventudes; el delegado de Jeppener Félix Sueldía; la consejera escolar Florencia Grosso y el coordinador distrital Gabriel Vitali, entre otras autoridades.

Durante el mes de enero, más de 350 chicos de Brandsen formaron parte de esta propuesta gratuita que se desarrolló en seis sedes del Distrito, combinando actividades lúdicas, recreativas, deportivas, artísticas y una alimentación saludable, garantizando el derecho al juego y al disfrute durante el receso escolar.

Desde la organización se agradeció especialmente el sostenimiento del programa por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección General de Cultura y Educación, así como el acompañamiento de las Direcciones de Educación Física, Educación Especial, Educación Artística y ESI. También se destacó el apoyo del Consejo General de Cultura y Educación, la Jefatura Regional, la SAD, el Consejo Escolar y la Subsecretaría de Educación.

Un reconocimiento especial fue dirigido al Municipio y al intendente Fernando Raitelli, por el constante acompañamiento con materiales, transporte, sonido, botiquines y la articulación de talleres junto a Bomberos Voluntarios y las áreas de Salud y Seguridad.

Asimismo, se valoró el trabajo articulado de inspectores, coordinadores, directivos, docentes, maestras especiales, guardavidas, cocineras y auxiliares, y la confianza de las familias que año tras año eligen el programa.

En ese marco, el intendente Fernando Raitelli expresó: “Quiero felicitar a las autoridades educativas y a los profes por el trabajo y el acompañamiento durante este tramo del receso escolar. Vamos a seguir fortaleciendo espacios pensados para ellos”.

