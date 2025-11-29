La edición N° 3068 ya se encuentra disponible en todos los kioscos de nuestra ciudad. A continuación, todos los temas de tapa.

En 10 meses, se registraron 625 casos de violencia de género, cien más que el 2024

Con Anahí Barrionuevo, directora de Abordaje de Políticas de Género.

Aunque en términos relativos se mantienen similares a años anteriores, el dato oficial respecto al número de casos de violencia de género en nuestro Distrito sorprende y obliga a un análisis profundo y pormenorizado. De acuerdo, insistimos, a las cifras oficiales reportadas por medio de la Secretaría de Desarrollo Social local, la cantidad de estos hechos en lo que va del año asciende a 625 –más de dos por día- y el número, así presentado, resulta escalofriante.

El ejecutivo anda tras de alguna termoeléctrica y por eso va a necesitar la luz verde del Concejo

La Mesa de Producción debatió sobre el futuro del Distrito.

El jueves a las 19 se reunió, en el recinto del Concejo Deliberante, la Mesa de Producción y Desarrollo Económico. El último plenario del año fue presidido por el intendente Fernando Raitelli, quien estuvo acompañado, en el estrado, por el secretario de Gobierno, Gustavo Ríos; y el subsecretario de Producción y Empleo, Mauricio Goñi. Concurrieron concejales de todos los bloques, representantes de la Sociedad Rural, de la Cámara de Comercio, Industria y Producción, de la Cooperativa de Electrificación Rural y de Cooperativa Ltda. de Electricidad y Servicios Anexos de Jeppener.

Si bien no tomaron decisiones, quedó claro que no se puede pensar en el desarrollo productivo del Distrito si no se genera más energía. Y fue allí donde despuntó el tema prioritario de esta convocatoria. La estrategia oficial apunta a traer a la mesa de negociación la instalación de una central termoeléctrica, no necesariamente la que ya fue rechazada. Considera que sin energía es imposible pensar en desarrollo y en más fuentes de trabajo. Y que por eso estaría dispuesto y deseoso de abrirle la puerta a cualquier inversión que prometa obras en esa dirección. Para eso considera que es imprescindible, más que modificar el uso del suelo, tener luz verde del Concejo, porque -se dijo- la Provincia nunca respondió, ni aceptó ni rechazó, los sucesivos parches que le fueron aplicando a ese código.

Es inminente la habilitación del puente sobre ruta 29

De entrada la gacetilla aclaró que la ruta 29 no está neutralizada. Se está trabajando con dotación mínima porque el puente ya estaría terminado. El anuncio surge de fuente municipales que recibieron la siguiente información del funcionario de Vialidad encargado de la obra: han dejado una dotación mínima porque sólo restan trabajos complementarios. Se ejecutó la capa de rodamiento, juntas, pinturas y tareas menores y ahora se trabaja con miras a hacer la prueba de carga de la estructura. Una vez que se supere esta prueba, estaría listo para ser habilitado. Y con respecto a las once cuadras de asfaltado en la planta urbana, falta que Provincia desembolse el ultimo certificado para iniciar los trabajos para la colocación de la carpeta asfáltica.

El Master de Estrella, campeón de la Liga

Empató el sábado con Las Mandarinas y se consagró campeón invicto del Máster +45 de la Liga Metro. Mucha emoción por un título que se le venía negando por poco.

El Titi fue el mejor

Ganó el premio Alumni a mejor DT del Promocional Amateur

NOTA RELACIONADA PUBLICADA EN NUESTRO PORTAL:

Sol quiere hacer historia

Baumstarh defenderá esta noche el Título Latino Mínimo OMB ante Jazmín “La Jefa” Villarino en la Federación Argentina de Box. De salir airosa, la “Picante” podrá buscar la corona mundial, favorecida además por ser la N°1 del ranking. Televisan TyC Sports y TyC Sports Play.

NOTA RELACIONADA PUBLICADA EN NUESTRO PORTAL:

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp