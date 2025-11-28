Vecinos de la localidad lindera rompieron la casa de un ciudadano de origen dominicano de 28 años.

El hombre fue acusado de abuso sexual simple contra un niño de 8 años. Tras el llamado a las autoridades policiales locales, la policía lo detuvo y la UFI ordenó internarlo en el Hospital de San Vicente ya que tendría un cuadro psiquiátrico.

Tras su aprehensión, los vecinos del barrio se acercaron en su domicilio ubicado en la calle Sargento Cabral y destrozaron su hogar para exigir que se vaya del lugar.

