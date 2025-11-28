Brandsen realizó el último encuentro anual de la Mesa de Producción y Desarrollo Económico

Durante la tarde de ayer se desarrolló en el Honorable Concejo Deliberante de Brandsen la reunión de cierre de año de la Mesa de Producción y Desarrollo Económico, un espacio de articulación institucional que reúne a representantes del Ejecutivo, el Legislativo, el sector productivo y distintas entidades del distrito.

La jornada estuvo enfocada en el análisis de la situación energética local, la generación de empleo, el desarrollo industrial y la planificación estratégica para 2026.

Durante el encuentro se abordaron temas clave para el entramado productivo de Brandsen, entre ellos el diagnóstico de la crisis energética que afecta a vecinos, comercios e industrias; propuestas para impulsar la creación de empleo; la planificación del futuro Polo Productivo; el mejoramiento de los caminos rurales; y el tratamiento responsable de los bidones con residuos de fitosanitarios.

Participaron el intendente Fernando Raitelli, el secretario de Gobierno Gustavo Ríos, el subsecretario de Producción Mauricio Goñi, concejales de todos los bloques, representantes de la Sociedad Rural de Brandsen, de la Cámara de Comercio, Industria y Producción, y de las cooperativas eléctricas de Jeppener y Brandsen, además de instituciones vinculadas al desarrollo local.

Gestiones ante organismos nacionales y provinciales

En la reunión se informó el envío de notas oficiales a la Secretaría de Energía de la Nación, encabezada por la Lic. María Carmen Tettamanti, y a la Dirección Provincial de Energía de Buenos Aires, a cargo de Marcelo Luis Garrido. Las cartas, firmadas por el intendente y concejales de todos los bloques políticos, solicitaron la designación de representantes institucionales que se integren a la Mesa de Producción y Desarrollo Económico para fortalecer la articulación frente a la crítica situación energética que atraviesa el distrito.

Como resultado del debate, también se propuso avanzar en la conformación de una Mesa Energética del Distrito, integrada por las cooperativas eléctricas locales, prestadores del servicio, representantes del Ejecutivo municipal y actores del sistema productivo. Este nuevo ámbito buscará evaluar en conjunto el estado del suministro, proponer soluciones a corto y mediano plazo, acompañar el desarrollo industrial, comercial y agroproductivo, y articular respuestas coordinadas ante la crisis actual.

De este modo, la Mesa de Producción y Desarrollo Económico se consolida como un espacio plural de diálogo y trabajo conjunto, orientado a impulsar políticas y acciones que fortalezcan el crecimiento del distrito.

