La Asociación Metropolitana de Fútbol realizó la ultima reunión del año, con anuncios para 2026 y con distinciones al personal de Salud y a los campeones de la Zona Campeonato.

Con la presencia de autoridades municipales, dirigentes de clubes y de la A.M.F y del personal de Salud, se realizó la última reunión del año de la Asociación Metropolitana de Fútbol en el Salón El Sitio, ubicado en el Shopping Vicenter.

Nicolás Mantegazza, en su rol de presidente de la AMF, encabezó la última reunión del año del Consejo Directivo de la Asociación Metropolitana de Fútbol, en una jornada que reunió a representantes de instituciones deportivas que la componen para cerrar el año, presentar novedades y evaluar los avances de la Liga de cara a los próximos desafíos de 2026.

Antes de la reunión protocolar, fue presentado el Programa Oficial para el Desarrollo Sostenible del Fútbol Argentino, denominado Gloouds, a cargo de la empresa que lo diseña y administra, a partir del convenio celebrado con AFA por tres años.

Reconocimiento al personal de salud municipal

En el marco de la jornada, el Municipio y la AMF realizaron un reconocimiento especial al equipo de salud que llevó adelante las Libretas Sanitarias Deportivas para los clubes. Esta tarea, fundamental para garantizar el desarrollo seguro de las competencias, permitió fortalecer los controles y asegurar condiciones adecuadas para más deportistas de la comunidad.

Durante el encuentro, realizado en el Salón El Sitio, se repasaron los ejes de trabajo de los cinco departamentos desarrollados durante la temporada, destacando el crecimiento organizativo y deportivo alcanzado gracias al trabajo articulado entre el Municipio, los clubes y la Asociación.

Como novedades para el próximo año, fueron anunciadas la creación de dos nuevos departamentos: Selecciones de la AMF y el de Habilitaciones de Estadios y Designaciones arbitrales.

Otra de las novedades, fue la presentación, aprobada por Mayoría, de la jornada de entrega de los premios 2025 a los campeones, que se realizará en conjunto y por primera vez, en el flamante Estadio Único que se construye en el Polideportivo Municipal, propuesto para el próximo lunes 15 de diciembre, en horas de la tarde.

Brindis y proyección para el próximo año

El encuentro concluyó con un brindis junto a todos los presentes, donde Mantegazza deseó “lo mejor para cada club y para la Asociación Metropolitana de Fútbol en un 2026 lleno de crecimiento, trabajo y nuevos desafíos”.

