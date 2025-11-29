Escriben los lectores: una perspectiva sobre «It, bienvenidos a Derry»

El universo ficcional creado por Stephen King hizo su traspaso de los libros a las pantallas con una nueva apuesta que explora las raíces del mal que acecha en Derry. “It: Bienvenidos a Derry” se sumerge en la historia previa al despertar de Pennywise, y revela los secretos más oscuros del pueblo que se convirtió en sinónimo de pesadillas.

En este contexto, Ulises, un vecino de nuestra localidad, se comunicó con Infobrandsen a través de Whatsapp (2223 51-4862), para acercarnos su reseña sobre esta producción audiovisual. Su mensaje fue el siguiente:

«En lo personal le esquivo a las películas y series de terror, no por cobardía, sino que me generan extremo tedio, son insulsas y carentes de sentido. Lo que en mi adolescencia me generaba atractivo, ese sentir de la adrenalina subiendo, ese morbo generado por ver algo que me iba a dar miedo (y que finalmente sucedía); hoy me genera todo lo contrario: me aburren, me cansan, no te atrapa, y por sobre todas las cosas, no te generan empatía los personajes. Lo digo de otra manera para explicarme mejor, si hay un cementerio o una casa embrujada: ¡NO VAYAS! Si un psicópata atemoriza una ciudad: ¡NO SALGAS!

Si un ente sobrenatural con fuerza y resistencia sobrehumana aparece: NO LO ENFRENTES!, luego ocurre lo que todo el mundo sabía que iba a ocurrir. Las películas de terror terminan siendo sumamente predecibles, y ni hablar de los jumpscare (sustos repentinos y con sobresaltos), primero generan la atmosfera necesaria con un ruido a unos metros de nuestro protagonista, música tensa, oscuridad, el sonido de la respiración del personaje, para que últimamente se cruce un gato (y en lo posible negro). Crecí en mi adolescencia fascinado por ver una de Freddy, el tipo que se te aparecía con una garra en los sueños en el mítico slasher (subgénero del horror) de Wes Craven; también teníamos las de Jason y la de IT, esta última miniserie de los 90 que dejo a más de uno de mi generación traumado. A pesar de la pésima adaptación del libro de Stephen King, teníamos una actuación estelar de Tim Curry, que dejaba con la boca abierta a la audiencia y a los que estaban en el set de grabación.

En lo particular yo creo que el cine de terror se está reconfigurando, pasamos de seres sobrenaturales, de los slasher, y desde principios del 2000 sobrevino una invasión zombie en donde los veías hasta en la sopa. Ahora los directores buscan nuevas sensaciones, un temor mucho más elaborado y profundo, algo que, si bien tenga algo de fantástico, no deja de tener un toque palpable y realístico: Ari Aster lo exploró con “Hereditary” y “Midsommar”. Podemos sentir un poco de ansiedad, angustia, impresión y desesperación al ver “La sustancia” con la actuación estelar Demi Moore, en este film de horror corporal, podemos observar un gran tributo al padre de este subgénero: David Cronenberg, pero también a las adaptaciones de “El resplandor” y “Carrie”. Con “Speak no evil” podemos experimentar desolación, angustia, rabia, impotencia en un combo casi insufrible (en la versión original de Dinamarca y no la pésima adaptación yanki, que, si bien James McAvoy se esforzó por darle un toque distintivo, no le llega a los talones a la versión original).

Bueno, a lo que vinimos, de “Bienvenidos a Derry” vamos a hablar, la nueva serie de HBO, entendiéndola como una precuela de las adaptaciones cinematográficas de IT. Tanto la serie de Derry, como las películas de IT (que cuenta de dos capítulos) son dirigidas por el argentino Andrés Muschietti, que, si prestamos atención, el director no pierde oportunidad en dejar un sello distintivo (un mate de Independiente de Avellaneda) en alguna escena. Argentina coronándose otra vez.

Voy a tratar de comentar sin spoilear escenas. Lo que va a tratar el director es contar el origen de ESO (En inglés IT, nombrado así ya que por lo general adopta una forma de payaso, sin embargo, puede cambiar de formas y aspecto según el temor de su víctima, tiene exactamente el poder mágico de un Boggat en el universo de Harry Potter). Dato que no puede faltar es que esta entidad despierta cada 27 años, se alimenta por un tiempo y entra en un período de hibernación repitiendo el ciclo. La serie se sitúa 27 años antes de la primera aparición en las películas, en el año 1962 (y por lo que estuve leyendo y viendo, la temporada 2 va a ocurrir en 1935, y la tercera en 1908), en el libro ocurre una gran desgracia, o un hecho de significativa violencia antes de que ESO vuelva a hibernar, y ese año sucede el incendio del Black Spot (un bar para “gente de color”).

Es de destacar, que si bien en el libro narra el hecho puntual del incendio, aquí en la serie vamos a poder ver un contexto previo que Stephen King no detalló en el extenso libro de más de 1500 páginas, y a pesar que el escritor de la novela es muy exigente con sus adaptaciones, está muy satisfecho con el trabajo del Director Argentino.

Atención, a partir de acá puede contener pequeños spoilers

Situémonos históricamente en EE.UU. en 1962: Guerra Fría, movimientos por los derechos civiles particularmente revindicando la igualdad de los afroestadounidenses, así que la ficción va a tener este contexto en el cuál va a ir articulando estos elementos, desde el miedo a la posibilidad de una guerra nuclear o un ataque ruso, hasta las miradas con desdén y sañas de los vecinos de Derry a las personas afrodescendientes. Vamos a ver las desventuras de un grupo de niños que toma noción de la existencia de ESO, como también los vínculos de las instituciones del pueblo (la escuela, el manicomio de Juniper Hill, la policía, el ejército), por supuesto también vamos a poder observar a los aborígenes nativos de la región, que al parecer conservan rituales y tradiciones arcaicas para el resto de la población, pero que están íntimamente ligados a los orígenes de ESO.

Los adultos juegan un papel preponderante a diferencia del libro y su adaptación, sin embargo, Derry es algo más que un pueblo, ESO mantiene un vínculo con su coto de caza, allí se respira algo inquietante, que no debería estar o que no debería ser: violencia socavada disfrazada de costumbres, apatía, amnesia de acontecimientos desastrosos, la sensación de estar observado, con desconfianza, esperando algo, hasta que ocurre: desaparición de niños, hechos violentos consumados con brutalidad, catástrofes inexplicables con tendales de muertes. Parafraseando a ESO en el libro: simplemente magnifica lo preexistente. En esta serie vamos a poder ver un poquito de este pueblo con detenimiento, no lo vean como una serie de terror (como diría Patty, la mujer de Stanley Uris: “deterror”), sino como la posibilidad de observar y profundizar sobre el origen de ESO, de Derry, sus instituciones y personajes a través de la historia. En definitiva, escribiría Andrés Barba en su obra “República Luminosa”: “Si hay algo que caracteriza a las ciudades pequeñas es que se parecen como chinches: unas junto a otras reproducen los mismos mecanismos de perpetuación en el poder, los mismos circuitos de legitimación y amiguismo, las mismas dinámicas. También cada cierto tiempo suelen generar sus pequeños héroes locales: un músico excepcional, una jueza de familia particularmente revolucionaria o una madre coraje, pero incluso esos pequeños héroes parecen integrados en un organismo que cuenta con su rebelión para seguir perpetuándose”, y lo que aquí debe continuar perpetuándose es que la entidad cósmica, que cayó de un meteorito, se despierte cada 27 años a alimentarse.

Se está haciendo extenso, pero hay cosas que no quiero que pasen desapercibido a los que van a ver la serie, los voy a ir enumerando y alguno me va a faltar, pero véanlo comprendiendo que están en el universo de Stephen King:

Se hace mención a la prisión Shawshank, que es la misma que está encerrado Morgan Freeman en “Sueño de fuga” o “The Shawshank Redemption”. El jefe de policía Bowers es el abuelo de Henry Bowers, el acosador de los perdedores en las películas de IT. Leroy Hanlon (el militar que se muda a Derry) es el padre de Will Hanlon, quién a su vez este último es el padre de Mike Hanlon, uno de los personajes fundadores de los perdedores. Dick Halloran (el compañero de Leroy) es nombrado por arriba en el libro de IT, está en el suceso del incendio del Black Spot, pero es también el cocinero del Hotel Overlook en el “resplandor”. La adaptación de cinematográfica de este libro de la mano de Kubrik fue muy criticada por King en su momento (tienen finales distintos y unos largos etcéteras, sin embargo, la actuación de Jack Nicholson nos hace olvidar un poco de esto), principalmente porque se explica y se enfoca en EL RESPLANDOR, el poder psíquico que tiene tanto Halloran, como Danny Torrance. Este último personaje es el protagonista de “el resplandor”, como luego en su adultez de “Dr. Sueño”, interpretado por Ewan McGregor. Bueno, a estas alturas no me cabe ninguna duda que Carrie White en “Carrie” también “resplandece”. El manicomio Juniper Hill es el mismo donde va a parar Henry Bowers.

Bueno, disfrútenla y espero les guste. Por supuesto que recomiendo leer el libro de IT y el Resplandor. JO-YI-TAS “deterror” «.

Reseña realizada por: Ulises Quimey Gallinares Brown.

