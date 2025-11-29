El hecho ocurrió ayer mientras el personal policial local realizaba un operativo de control en el kilómetro 60 de la Ruta 210.

En el marco del denominado Operativo Acacias, procedió a la aprehensión de un joven de 25 años domiciliado en Brandsen.

Durante la identificación, los efectivos encontraron entre sus pertenencias un frasco de vidrio que contenía varios cogollos de marihuana, con un peso total de 6,5 gramos. Como resultado, se iniciaron actuaciones caratuladas bajo la infracción al artículo 14 de la Ley 23.737.

La Unidad Funcional de Instrucción de Brandsen intervino en el hecho, avaló lo actuado por el personal policial y dispuso la libertad del aprehendido una vez cumplidas las diligencias correspondientes.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp