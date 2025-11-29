Hernán Y Zurieta confirmó avances, plazos y definiciones clave sobre las rutas de la región
En una nota realizada entrevista en el programa Grassi.com (FM 90.7), Hernán Y Zurieta, Subadministrador de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, detalló el estado actual y los plazos de las obras más importantes que afectan a Brandsen y la región: la Ruta 215, la Ruta 29 y el estado de otros corredores fundamentales como la Ruta 210.
El funcionario aportó definiciones concretas —algunas de ellas verdaderos títulos— y aseguró que, pese al contexto económico y al cierre de partidas presupuestarias, las obras seguirán firmes durante todo el 2026.
🔶 Frases destacadas de Zurieta
- “La 215 y la 29 ya tienen presupuesto aprobado para todo el 2026.”
- “Creemos que en los primeros meses del año próximo la 29 volverá a estar en ejecución.”
- “La 215 podría estar habilitada en 2026: la decisión política es terminarla.”
- “Estamos entrando en un receso por cierre de partidas, pero las obras no están en riesgo.”
- “El puente del Samborombón ya pasó la prueba de carga; solo restan empalmes y terminaciones.”
- “La 210 necesita mejoras y ya está previsto un nuevo plan de bacheo, pintura y banquinas.”
🛣️ Ruta 215: la obra clave para Brandsen
Zurieta fue optimista y contundente:
“Durante el 2026 se va a seguir construyendo y es posible que se concluya la obra.”
Explicó que:
- Ya se ejecutaron más de 4.000 metros de hormigón.
- Se avanzó en terraplenes, alcantarillas y movimiento de suelo.
- La obra está priorizada políticamente por el Gobernador y el Ministerio.
- Habrá un parate temporario en diciembre por licencias y cierre de partidas, algo habitual cada fin de año.
Una vez finalizada la nueva calzada, el tránsito será desviado allí para permitir la intervención de la mano actual:
“La calzada existente recibirá un trabajo de ‘white topping’: se fresa, se nivela y se coloca hormigón arriba. Va a quedar toda de hormigón, punta a punta.”
🌉 Ruta 29 y el Puente del Samborombón
La obra del puente está prácticamente lista:
- Se realizó la prueba de carga, con resultados satisfactorios.
- Falta completar los empalmes, banquinas y la rotonda de Ranchos.
- La empresa tendrá un receso en diciembre, pero las tareas retoman entre enero y febrero.
“En los primeros meses del 2026 la obra estará nuevamente en ejecución. El puente se habilita cuando se finalicen los empalmes y la señalización.”
Zurieta remarcó que la seguridad durante el parate está garantizada.
🚍 Ruta 210: una deuda pendiente
El funcionario reconoció el deterioro del tramo desde Domselar hacia Brandsen:
“Es una ruta que necesita mucha mano de Vialidad. Vamos licitando trabajos de mantenimiento, pintura, banquinas y bacheo.”
Confirmó que ya se ejecutan obras y que la 210 está dentro de la agenda de Vialidad, especialmente por su tránsito creciente y su rol como corredor hacia Capital.
🚦 Cruces urbanos, iluminación y aperturas de la 215 dentro del casco urbano
Sobre la apertura del cruce en calle Alberti, Zurieta aclaró:
“No tengo el detalle de esa apertura. Si se hizo sin autorización, lo revisaremos con el inspector de obra.”
También confirmó que:
- La iluminación está incluida en obras provinciales.
- En zonas urbanas, municipio y Provincia trabajan en conjunto para semáforos, cruces y mantenimiento.
🏁 Cierre y compromiso
Zurieta concluyó destacando que, aun en un contexto económico complejo:
“Hay más de 40 obras en marcha en la provincia. En el caso de Brandsen, las obras están aseguradas y van a continuar.”
🎧 Escuchá la entrevista completa
