Hernán Y Zurieta confirmó avances, plazos y definiciones clave sobre las rutas de la región

En una nota realizada entrevista en el programa Grassi.com (FM 90.7), Hernán Y Zurieta, Subadministrador de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, detalló el estado actual y los plazos de las obras más importantes que afectan a Brandsen y la región: la Ruta 215, la Ruta 29 y el estado de otros corredores fundamentales como la Ruta 210.

El funcionario aportó definiciones concretas —algunas de ellas verdaderos títulos— y aseguró que, pese al contexto económico y al cierre de partidas presupuestarias, las obras seguirán firmes durante todo el 2026.

🔶 Frases destacadas de Zurieta

“La 215 y la 29 ya tienen presupuesto aprobado para todo el 2026.”

“Creemos que en los primeros meses del año próximo la 29 volverá a estar en ejecución.”

“La 215 podría estar habilitada en 2026: la decisión política es terminarla.”

“Estamos entrando en un receso por cierre de partidas, pero las obras no están en riesgo.”

“El puente del Samborombón ya pasó la prueba de carga; solo restan empalmes y terminaciones.”

“La 210 necesita mejoras y ya está previsto un nuevo plan de bacheo, pintura y banquinas.”

Hernán Y Zurieta, Subadministrador de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires

🛣️ Ruta 215: la obra clave para Brandsen

Zurieta fue optimista y contundente:

“Durante el 2026 se va a seguir construyendo y es posible que se concluya la obra.”

Explicó que:

Ya se ejecutaron más de 4.000 metros de hormigón .

. Se avanzó en terraplenes, alcantarillas y movimiento de suelo.

La obra está priorizada políticamente por el Gobernador y el Ministerio.

por el Gobernador y el Ministerio. Habrá un parate temporario en diciembre por licencias y cierre de partidas, algo habitual cada fin de año.

Una vez finalizada la nueva calzada, el tránsito será desviado allí para permitir la intervención de la mano actual:

“La calzada existente recibirá un trabajo de ‘white topping’: se fresa, se nivela y se coloca hormigón arriba. Va a quedar toda de hormigón, punta a punta.”

🌉 Ruta 29 y el Puente del Samborombón

La obra del puente está prácticamente lista:

Se realizó la prueba de carga , con resultados satisfactorios.

, con resultados satisfactorios. Falta completar los empalmes , banquinas y la rotonda de Ranchos .

, banquinas y la . La empresa tendrá un receso en diciembre, pero las tareas retoman entre enero y febrero.

“En los primeros meses del 2026 la obra estará nuevamente en ejecución. El puente se habilita cuando se finalicen los empalmes y la señalización.”

Zurieta remarcó que la seguridad durante el parate está garantizada.

🚍 Ruta 210: una deuda pendiente

El funcionario reconoció el deterioro del tramo desde Domselar hacia Brandsen:

“Es una ruta que necesita mucha mano de Vialidad. Vamos licitando trabajos de mantenimiento, pintura, banquinas y bacheo.”

Confirmó que ya se ejecutan obras y que la 210 está dentro de la agenda de Vialidad, especialmente por su tránsito creciente y su rol como corredor hacia Capital.

🚦 Cruces urbanos, iluminación y aperturas de la 215 dentro del casco urbano

Sobre la apertura del cruce en calle Alberti, Zurieta aclaró:

“No tengo el detalle de esa apertura. Si se hizo sin autorización, lo revisaremos con el inspector de obra.”

También confirmó que:

La iluminación está incluida en obras provinciales.

En zonas urbanas, municipio y Provincia trabajan en conjunto para semáforos, cruces y mantenimiento.

🏁 Cierre y compromiso

Zurieta concluyó destacando que, aun en un contexto económico complejo:

“Hay más de 40 obras en marcha en la provincia. En el caso de Brandsen, las obras están aseguradas y van a continuar.”

🎧 Escuchá la entrevista completa

