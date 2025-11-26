La UNSaV realizará un encuentro destinado a estudiantes y vecinos que deseen informarse sobre las propuestas académicas del distrito que se abrirán el año próximo.

Este jueves 27 de noviembre, a las 17:30 horas, la Universidad de San Vicente abrirá sus puertas para realizar la Presentación de la Oferta Educativa 2026, siendo la primera vez en el distrito. Es una jornada destinada a que vecinos, estudiantes y aspirantes conozcan todas las propuestas formativas que estarán disponibles para el próximo ciclo lectivo.

El evento tendrá lugar en la sede ubicada en Av. Sarmiento esquina Presidente Illia, con la participación de instituciones de nivel superior, universitario, formación laboral y formación agraria. Con presentaciones simultáneas y asesoramiento personalizado, el encuentro permitirá conocer las propuestas en tecnología, educación, biotecnología, agrarias y formación laboral.

CHARLAS INFORMATIVAS Y PROPUESTAS EDUCATIVAS

A lo largo de la tarde, se desarrollarán distintas presentaciones académicas en simultáneo. En el SUM, a las 19:00 se presentará la Tecnicatura Superior en Biotecnología del ISFT Nº 93, mientras que a las 20:00 se brindará la presentación de la Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, la carrera de Desarrollo de Software y Análisis de Sistemas, también del ISFT Nº 93.

En el Aula 1, a las 19:00, tendrá lugar la presentación del Profesorado de Educación Especial del ISFD Nº 99, y a las 20:00, se presentará el Profesorado de Educación Secundaria en Biología de la misma institución.

En el Aula 2, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora realizará a las 19:00 la presentación de la Tecnicatura en Producción Animal y a las 20:00 la de la Tecnicatura en Producción Vegetal.

Por último, en el Aula 3, a las 19:00, se presentará la propuesta del Centro de Formación Laboral Nº 401 “Saúl Ubaldini”.

UNA JORNADA PARA PLANIFICAR EL FUTURO ACADÉMICO

Durante toda la actividad habrá equipos de cada institución brindando información, asesoramiento personalizado y respuestas a las inquietudes de quienes busquen continuar o iniciar su formación en 2026. Será un espacio pensado para orientar, acompañar y acercar oportunidades educativas a toda la comunidad.

La UNSaV invita a participar de una jornada abierta que permitirá conocer de primera mano las opciones educativas del próximo año.

