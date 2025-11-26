De la mano de una nueva producción de Matías Alé, nuestro vecino se subirá otra vez a las tablas para interpretar a “Vitto”.

La cartelera de la Temporada MDQ 2026 ya empieza a tomar forma, y uno de los grandes anuncios llega de la mano de “Asia Caliente, el no musical”, obra que tendrá a nuestro vecino Martín Coggi y a Matías Alé, quienes volverán a compartir escenario en la Costa Atlántica, más precisamente en el Teatro Olympia para presentar otra desopilante comedia

El espectáculo promete transformismo, humor sin filtros, vestuarios impactantes y un elenco integrado por: Matías Alé, Carna, Martu Vignolo, Martín Coggi, Tía Cuqui, Alfa, Alejandro Vidal y Soraya, todos bajo la dramaturgia y dirección de Anahí Ribeiro y la producción general de Matías Alé y Andrés Canale. La función será todos los días a las 00:45, convirtiéndose en una de las propuestas nocturnas fuertes del verano marplatense.

DOS QUE YA SE CONOCEN

Para Martín Coggi, esta temporada marca un nuevo capítulo en una etapa artística que viene en pleno crecimiento. Tras el éxito de “Los Sospechosos del Piso 10”, la obra que no solo recorrió escenarios del país, sino que también llegó a la prestigiosa calle Corrientes y tuvo presentación especial en la Sala de Cultura.

Tal cual lo había anunciado Alé en la conferencia de prensa previa a la función, en este nuevo proyecto apostó nuevamente por “Tony” para volver a Mar del Plata, donde ya cosechó una excelente respuesta del público y con “Asia Caliente”, buscarán consolidarse como favoritos del público veraniego. Martina Vignolo, actual esposa de Alé, es quien también integró la obra anterior.

En esta ocasión, el exboxeador tomará el rol de Vitto y con la marquesina ya lista, el elenco buscará atrapar al espectador con humor, ritmo, despliegue, transformismo y una producción ambiciosa que promete sorprender.

