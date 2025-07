Martín “Tony” Coggi, exboxeador y hoy actor, fue protagonista de una linda charla en el programa InfoBrandsen Desconectados (FM 90.7 – dúplex por Brandsen Digital y YouTube). Habló de su presente artístico, su regreso a los escenarios de su ciudad y cómo vive esta nueva etapa profesional, con la misma pasión que supo poner arriba del ring.

🎧 Escuchá la nota completa InfoBrandsen Desconectados, todos los jueves de 18 a 20 hs por Estación Radio FM 90.7, en dúplex por Brandsen Digital y con transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube: Infobrandsen

Actualmente integra el elenco de la obra “Los Sospechosos del Piso 10”, una comedia teatral producida y protagonizada por Matías Alé, donde comparte escenario con figuras como Fabián Gianola, Adriana Brodsky, Lorena Paola, Maxi Frutos, Martina Vignolo y nuestro vecino Martín Coggi.

“Al principio fue todo el sueño que yo quería vivir… y ahora lo estoy viviendo. Es crecer, es nutrirme de todos los actores que me rodean”, contó sobre su experiencia en el teatro.

La propuesta surgió de una charla casual con Matías Alé:

“Le dije que si sabía de alguna obra… Y me respondió: ‘¿Querés una obra?’. A los 15 días me llamó y me dijo que estaba adentro. Sin casting, nada.”