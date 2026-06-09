La sirena de los Bomberos Voluntarios de Brandsen sonó este martes minutos después de las 18:00 por un incendio de vivienda registrado en Ruta 210, a la altura del kilómetro 64,300.

Por causas que aún se tratan de establecer, el fuego habría tenido origen en una estufa a leña. Las primeras informaciones indican que las llamas afectaron parte del baño, una habitación y el comedor de la vivienda.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, ya que los propietarios no se encontraban en el lugar al momento del siniestro. Fueron vecinos de la zona quienes advirtieron la situación y dieron aviso a los servicios de emergencia.

En el operativo trabajaron los Bomberos Voluntarios de Brandsen con las unidades N° 15 y N° 13, junto a efectivos de la Estación de Policía Comunal y personal de Desarrollo Social.

Las tareas se concentraron en controlar y extinguir el incendio para evitar que las llamas se propagaran a otros sectores de la propiedad.

LO ÚLTIMO infobrandsen Sincronizando noticias…

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp