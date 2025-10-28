En una entrevista para Infobrandsen Desconectados, la profesora de grabado y arte impreso nos contó de qué trata cada técnica, cómo se trabaja en cada una de ellas y nos dio detalles sobre las clases que da en la Escuela de Artística de nuestra ciudad.

Las técnicas, procesos y herramientas

Respecto a la consulta de qué es cada técnica, Paula A. nos explicó: «Es una rama dentro de las artes plásticas, las artes visuales, en donde trabajamos con la impresión de imagenes, generalemente de manera artesanal». Sumó que ellos producen las matrices para poder imprimir las imágenes deseadas.

«Agarramos un taco de mandera y tallamos una imagen. Después le ponemos tinta y con una máquina que es una prensa de grabado, o también de manera manual, colocamos una hoja encima, hacemos presión y con eso hacemos una copia de esta imagen», detalló acerca del proceso de producción. También mencionó que la matris sirve para hacer muchas impagenes y que el sello es otra de las técnicas utilizadas para el arte impreso, al igual que es sténcil, los cuales pueden imprimirse con esponjas o aerosoles.

Los soportes en los cuales se pueden aplicar ambos procedimientos son varios según detalló la profesora: papel, remeras, bolsos, cartón, entre otros. Ella da las clases en la Escuela de Artística desde el 2019, y añadió que los alumnos y alumnas que asisten a su taller tienen la edad en la cual cursan sus estudios secundarios, es decir, aproximadamente entre los 13 y los 18 años.

Aprendizajes del taller y dinámicas de las clases

«Por un lado aprendemos las técnicas específicas de estas disciplinas que son bastante particulares. Después, por otro lado, también comparten un espacio de trabajo, un espacio con dinámica de taller donde ellos intercambian», expresó y añadió que durante las clases los alumnos también comparten materiales, herramientas y generan ideas de manera grupal. La entrevistada opinó que durante las clases también generan sus subjetividades.

Las clases tienen una duración de 2 horas 40 minutos ya que lleva bastante tiempo el despliegue de materiales y otro para poder trabajar y dedicarle tiempo a cada producción para después limpiar el lugar de trabajo. Los chicos en el medio tienen un recreo y cada encuentro cambia según el proyecto propuesto: «Hay veces que hacemos proyectos más largos y hay veces que hacemos clases donde un trabajo se empieza y termina en la misma clase. Varía mucho hemos hecho proyectos donde hacemos salidas para hacer intervenciones artísticas en la calle».

Los proyectos abordados

Alonso además dijo que uno de los proyectos que desarrollaron los chicos fue en el marco de los 150 años del distrito, en el cual de manera colectiva crearon un mapeo desde cero en el cual destacan los lugares que para ellos son importantes dentro de nuestra ciudad. Además nos compartió que hace unos años participaron de una feria de ciencias con un proyecto de fotografía a partir de una técnica llamada light painting sobre la cual aclaró: «Se toman fotografías con largas exposiciones y se pinta con luz. Se trabaja en un espacio oscuro y se pone la cámara de fotos a caputirar la imagen en muchos segundos y ellos con linternas de colores pueden dibujar en el espacio, eso queda impreso en la fotografía».

Paula agregó que los chicos que quieran sumarse a las clases pueden hacerlo sin importar si tienen o no conocimientos previos: «Acá en la escuela hay alumnos y alumnas que vienen desde chiquitos, que cursan los niveles. Tengo alumnos que también vienen hace dos o tres años al taller, y el taller va cambiando todos los años. Si bien más o menos en la misma línea, pero los proyectos van cambiando todo el tiempo».

Declaró que todos los alumnos traen sus experiencias personales en relación al arte. También aseguró que no les da tareas para el hogar, pero que muchas veces sus alumnos se van con algunas ideas o le preguntan porque tienen interés en algún libro que la institución tiene en su biblioteca, los cuales se pueden llevar para practicar en sus casas.

Los interesados en sumarse a este espacio pueden enviar un mensaje al (2223)47-8580 o acercarse a la institución ubicada en Av. San Martín entre Sáenz Peña y Azcuénaga.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

Por Rocío García Beconi

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp