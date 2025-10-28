El espacio comunitario solicitó la colaboración de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad para poder ayudar a los chicos y familias que asisten al comedor.

Quienes puedan pueden acercar alimentos no perecederos, ropa, calzado, útiles escolares y juguetes o alguna otra cosa que consideren necesaria. En caso de no tener la posibilidad de ayudar, también sería positivo difundir el mensaje de la colecta para que llegue a más personas y personas solidarias.

