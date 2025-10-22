El grupo de baile finalmente logró recaudar el dinero y costear su viaje para participar del 19° Festival Internacional de Folklore Ashpa Sumaj (FIFAS) 2025.

Gracias a la colaboración de todas aquellas personas solidarias, el equipo pudo finalmente mostrar nuestra cultura en este gran evento que tuvo lugar en Santiago del Estero. Desde su cuenta de Instagram expresaron la emoción y el orgullo de malvinizar a través de la danza, en un viaje que será inolvidable para cada uno de los integrantes del cuerpo de baile y sus profesores.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp