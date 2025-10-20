Con música, desfile y jornada tradicionalista, el Distrito conmemoró su sesquicentenario e InfoBrandsen te mostró todo lo acontecido.
Brandsen vivió un fin de semana histórico al celebrar los 150 años de su fundación con una gran fiesta popular que combinó “emoción, tradición y orgullo comunitario”.
ARTE, CULTURA Y RECONOCIMIENTOS
Las actividades comenzaron el sábado en la esquina de Mitre y Las Heras, epicentro de los festejos, donde una multitud disfrutó de los shows musicales, la puesta en escena de los talleres municipales y las presentaciones de artistas locales; InfoBrandsen transmitió en vivo.
La tarde tuvo su punto más alto con la actuación de Rodrigo Tapari, quien hizo cantar y bailar a vecinos y personas que llegaron desde distintos puntos para el espectáculo, quienes además disfrutaron de Ricardo Peña con “Peña en Banda”, el Coro Municipal, Los Confites y Perla Negra, entre otros.
TRANSMISIÓN EN VIVO DE INFOBRANDSEN – SHOW DE RODRIGO TAPARI
El domingo, la segunda jornada estuvo marcada por el tradicional desfile institucional y tradicionalista, que reunió a escuelas, clubes, entidades, fuerzas vivas y organizaciones de todo el distrito, junto a tropillas y fortines de la región. Un reflejo fiel “de las raíces del campo y de las tradiciones vivas que identifican a la comunidad”.
La conmemoración contó con la Santa Misa en la Parroquiq Santa Rita oficiada por el Padre Martín y acompañada por el Coro Municipal. Durante la ceremonia, se rindió tributo con una ofrenda floral en el lugar donde descansan los restos de nuestro fundador Don Pedro José Ferrari, y se reconoció la labor del Padre Pedro Demaestri y de la familia Mancuso, por su trayectoria en la vida cultural y espiritual del pueblo.
Durante la jornada se entregaron reconocimientos a vecinos, trabajadoras y trabajadores municipales por su compromiso con el crecimiento del distrito, así como a empresas locales que se destacaron por su trayectoria.
Entre ellas, a la Heladería Donna, representada por Eduardo Zacaría, y declarada de Interés Provincial por la Cámara de Diputados bonaerense. La empresa, nacida en 1990 y con un espíritu familia, conmemoró la fecha con la creación del sabor “Brandsen”, el cual consta de una crema americana con dulce de leche de El Abascay y nueces pecán.
YO TE LLEVO
Otro momento destacado fue la presentación de la canción oficial de los 150 años, titulada “Yo te llevo”, compuesta por Cristian Pacheco y coproducida junto a Pablo Ferrante, que reunió a artistas locales y emocionó al público con el fragmento que incluyó a la recordada Tamara Castro.
TRANSMISIÓN EN VIVO – PRESENTACIÓN DE LA CANCIÓN OFICIAL DE LOS 150 AÑOS
El cierre de la segunda jornada tuvo sabor a tradición con una jineteada tradicional en calle 7 y Carranza, que reunió a una gran cantidad de vecinos.
Los festejos continuarán el martes, con el acto protocolar en el Museo y Archivo Histórico de Brandsen, desde las 10 de la mañana, en el marco de una celebración que busca honrar el pasado, valorar el presente y proyectar el futuro de una comunidad que cumple 150 años de historia compartida.
