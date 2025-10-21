🎉 Un 21 de octubre de 2008 nacía InfoBrandsen, el primer portal de noticias de la ciudad de Brandsen, con una idea sencilla pero enorme: crear un espacio digital donde los vecinos pudieran informarse, participar y sentirse parte de una comunidad.

Hoy, 17 años después, seguimos online de forma ininterrumpida, creciendo día a día junto a ustedes.

Este aniversario nos encuentra en un año muy especial: Brandsen cumple 150 años de historia, y nosotros nacimos un 21 de octubre, igual que nuestra ciudad. Por eso, celebramos doble. 🎂💙

Durante este último año, InfoBrandsen siguió evolucionando.

👉 Ampliamos nuestras secciones y contenidos, llegando a más lectores que nunca.

👉 Consolidamos InfoBrandsen Desconectados, un espacio propio que nos permitió sumar entrevistas, historias, temas de actualidad y momentos de entretenimiento, siempre con la esencia participativa de nuestra comunidad.

👉 Renovamos el portal, nuestras redes y los canales de WhatsApp para estar cada vez más cerca, más ágiles y más conectados con ustedes.

A lo largo de estos 17 años, atravesamos juntos momentos difíciles, historias que nos emocionaron, causas que nos unieron y muchas noticias que marcaron el pulso de Brandsen. Pero sobre todo, compartimos el orgullo de pertenecer a una comunidad que crece, se expresa y se escucha.

💬 Gracias a cada lector, anunciante, colaborador y vecino que nos acompaña desde aquel primer día.

El compromiso sigue siendo el mismo de siempre: informar con responsabilidad, cercanía y corazón, apostando a seguir creciendo, innovando y acompañando a nuestra ciudad en todo lo que viene.

🎁 Y para celebrar estos 17 años online, los invitamos a participar del sorteo de una cena para dos personas en Parrilla Don Pedro —una manera más de agradecerles por acompañarnos todos los días. En nuestras redes podes participar

Porque si algo aprendimos en estos 17 años, es que InfoBrandsen somos todos.

💙 Gracias por ser parte. Gracias por estar.

