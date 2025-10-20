En el marco del 150º aniversario del Partido de Brandsen, la integrante de la Junta de Estudios Históricos local, Patricia Betanzo, repasó en Grassi.com la historia de las familias pioneras —Hita, Nicoletti, Larramendi, Segade y Orfila— y los cimientos sociales y económicos de un pueblo que nació entre almacenes, huertas, fondas y solidaridad.

El almacén de Pedro Hita: el corazón del primer Brandsen

Uno de los nombres más resonantes de aquellos años fundacionales fue Pedro Hita, propietario de un inmenso almacén de ramos generales, donde se combinaban el comercio, la vida social y hasta el hospedaje. “El almacén de Hita estaba donde hoy se encuentra el gimnasio Invictus, detrás de la vía. Era un almacén muy grande, donde se vendía absolutamente de todo: desde un par de medias hasta clavos, palas, harina o fideos sueltos”, detalló Betanzo.

La entrevistada explicó que el predio era extenso y multifuncional: “El almacén abarcaba todo lo que es desde el paso a nivel de la calle Rivadavia hasta cerca del bio saludable. Tenía un gran palomar —algo común en las familias de antes—, una huerta con árboles frutales y hasta un frontón, una cancha de pelota paleta sin techo. Además, funcionaba una fonda donde se servían comidas y había habitaciones para los viajeros que necesitaban pasar la noche”.

Entre los visitantes ilustres que pasaron por el lugar, se destacaba Luis Sáenz Peña, quien años más tarde sería presidente de la Nación. “Cuando viajaba a su estancia San Luis Beltrán, en el campo, solía quedarse en el almacén de Hita si el tren llegaba tarde o el camino estaba intransitable por el barro”, contó Betanzo.

Además del rol comercial, Hita tuvo un papel central en la vida económica del pueblo: “Podríamos decir que fue el primer banco de Brandsen. Los vecinos depositaban dinero allí o retiraban cuando lo necesitaban. Era una época donde la confianza y la palabra valían más que cualquier papel”, explicó la entrevistada.

Pedro Hita no solo fue un comerciante destacado, sino también un referente institucional. “Integró la primera comisión municipal, la que trabajó en la creación del Partido de Brandsen en 1875”, recordó Betanzo.

Los dulces de Nicoletti y la fama que trascendió el pueblo

Otro nombre que surge de aquella época es el de Nicoletti, empleado y cocinero en el almacén de Pedro Hita. Según Betanzo, “era el encargado de preparar las comidas en la fonda y se destacaba especialmente por los dulces”.

“Los dulces de Nicoletti eran tan famosos que, cuando Luis Sáenz Peña bajaba del tren, iba directo a lo de Pedro Hita a comprar por encargo de sus conocidos en Buenos Aires. Los regalaba en la capital, donde todos hablaban de los dulces hechos con las frutas cosechadas en la misma huerta del almacén”, recordó Patricia. De esta manera, los dulces de Nicoletti se convirtieron en uno de los primeros productos locales en adquirir renombre fuera de los límites del – en aquellos tiempos – pequeño pueblo.

Prudencia Larramendi: una mujer detrás de un apellido

Una aclaración que llamó la atención de los oyentes fue sobre el apellido Larramendi, que muchos creen corresponde a un hombre.

“Prudencia Larramendi era la esposa de Pedro Hita. Cuando él subdividió los terrenos de su propiedad y los donó al municipio, las calles del lugar fueron nombradas en homenaje a su familia: Pedro, Larramendi, Lope Seco, Durañona, Belloc, entre otras”, explicó Betanzo.

Así Patricia B. destacó que la calle Larramendi, una de las más tradicionales del sector cercano a la estación, “recuerda en realidad a una mujer, Prudencia, que formó parte de una de las familias fundadoras del pueblo”.

“Una de mis primas vive sobre esa calle y cuando le conté esto me dijo: ‘Qué orgullo saber que mi calle lleva el nombre de una mujer’. La mayoría piensa que es un nombre masculino, pero no lo es”, agregó.

Ramón Segade: el médico querido por el pueblo

En su repaso histórico, Betanzo también evocó la figura del doctor Ramón Segade, otro apellido emblemático de Brandsen. “Fue médico de la Sociedad Italiana y de la Española. Atendía a muchas personas sin cobrar y hacía visitas domiciliarias, como era costumbre en la época”, explicó.

“Cuando falleció, el pueblo de Brandsen le hizo un busto que aún se encuentra en el cementerio local. Y al poco tiempo, cuando se abrió la calle Segade, decidieron ponerle su nombre en homenaje a este médico tan querido.”

Segade vivió hacia fines del siglo XIX y murió en 1909, a los 52 años: “No fue el primer médico, pero sí uno de los más destacados, y su nombre quedó grabado en la memoria colectiva por su entrega y compromiso con la gente”.

Antenor Orfila y los primeros tiempos institucionales

La charla también permitió rescatar una historia poco conocida: la de Antenor Orfila, primer escribano del distrito y secretario de la primera comisión municipal, presidida por Pedro Ferrari, el juez de paz de aquel momento.

“Antenor Orfila fue el primer escribano de Brandsen y el secretario de la comisión que dio origen al municipio. Murió asesinado, y nunca se supo quién ni cómo. Tras su muerte, llegó Rufino Martínez, quien fue el segundo escribano y más tarde una figura clave en la vida política y cultural del pueblo”, relató Betanzo.

Memoria viva de un pueblo con 150 años de historia

Para Patricia Betanzo, recordar a estas familias es una forma de mantener viva la identidad de Brandsen.

“Cada apellido tiene una historia que nos cuenta cómo nació este pueblo: con esfuerzo, con trabajo y con un fuerte sentido comunitario. Las calles que hoy recorremos llevan los nombres de quienes sembraron las primeras semillas de lo que somos”, concluyó.

