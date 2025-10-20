El ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se refirió a esta nueva modalidad de voto que alcanza a todo el país

El domingo 26 de octubre las y los argentinos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes legislativos. Esto definirá el futuro inmediato de la composición del Congreso de la Nación. En la Provincia de Buenos Aires se elegirán 35 bancas de diputados nacionales.

Por primera vez en la historia se implementará la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país, respaldada por la Ley N.º 27.78.

El ministro de gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco alertó que una gran parte de la ciudadanía todavía desconoce cómo usar la boleta única. “En los últimos días vimos en distintos estudios de opinión y focus groups que mucha gente no sabe cómo funciona este nuevo instrumento electoral, y los que sí saben, muchas veces se confunden para identificar la fuerza política que quieren votar”, afirmó.

Por eso mismo, BIanco explicó en vivo cómo tendrán que votar todos aquellos ciudadanos argentinos mayores de 16 años que estén inscriptos en el Padron Electoral.

El día de la elección, los votantes deberán presentarse entre las 8:00 y las 18:00 en el local de votación asignado que se puede consultar en el Padron Electoral. Allí, el presidente de mesa entregará la boleta única firmada junto con una birome. En boleta única impresa a cuatro tintas tendrá las columnas de cada partido político (nombre, logo, foto de los candidatos, número de lista) y las filas con las categorías en disputa. Una vez en el cuarto oscuro se deberá marcar con birome el recuadro de la fuerza política elegida. Si no se marca nada, el voto será en blanco. Si se marcan dos o más opciones en la misma categoría, será nulo. Si se rompe la boleta o se escribe fuera del casillero, también será inválido.

Finalmente, la boleta debe doblarse como indican las instrucciones, de forma tal que quede visible la firma de la autoridad de mesa, pero oculta la selección realizada.

Cabe recordar, que las elecciones las elecciones provinciales del 7 de septiembre se realizaron con boleta partidaria papel y transcurrieron de manera ordenada, con transparencia y celeridad.

“Para nosotros es innecesario modificar el instrumento electoral. Los argumentos que se daban para modificar el instrumento de votación era por un lado que iba a evitar el fraude o algún tipo de fraude que se iba a hacer supuestamente en la provincia de Buenos Aires. Hemos hecho el 7 de septiembre las elecciones con la boleta tradicional y no ha habido ninguna denuncia de fraude”.

“Por otro lado, se decía que este sistema iba a abaratar los costos, lo hemos demostrado nosotros invertimos porque para nosotros llevar adelante una elección no es un costo, sino que es fortalecer el sistema democrático,” concluyó Bianco.

