Mañana 21 de octubre se realizará una presentación de baile a partir de las 20:00, de la cual podrán ser parte todos los ciudadanos de nuestra localidad.
El mismo será presentado por Boedo Tango Company, junto a las voces de Mónica Romano y Carlos Delgado. Quienes quieran asistir podrán adquirir sus entradas anticipadas enviando su mensaje al (221)437 8039 o al (291)507 0995.
