El pasado 18 de octubre se llevó a cabo una nueva edición del Rally de la Costa, una competencia de regularidad que recorrió más de 350 kilómetros a través de distintos paisajes bonaerenses.

La largada tuvo lugar en la estación de servicio Shell, sobre la ruta provincial 36 en Los Hornos (La Plata), con un itinerario que incluyó paradas en Pipinas, Esquina de Crotto, Dolores, Castelli y General Belgrano, donde finalmente se realizó la entrega de premios.

En esta ocasión, el binomio correntino integrado por Alejandro Pintos y Pedro Irazusta se llevó el triunfo en la categoría “Velocímetro”, compitiendo con un Peugeot 504 GRTN de 1985. Pero lo más significativo fue que lo hicieron en homenaje a “Pancho” Alcuaz, recordado piloto de Brandsen, con una réplica del auto con el que supo dejar su huella en los caminos del rally.

El reconocimiento emocionó especialmente a Manuel Alcuaz, vecino de nuestra ciudad, quien recibió el premio en representación de su primo durante la ceremonia realizada en General Belgrano. De esta forma, el legado deportivo y la pasión por los motores de “Pancho” siguen vivos, inspirando a nuevas generaciones y llevando el nombre de Brandsen a lo más alto del automovilismo de regularidad.

Tras la victoria, ambos ganadores dialogaron con Manuel Alcuaz. Por su parte Alejandro Pintos,el piloto, comentó que después de estar poco más de un año sin correr, volvieron para esta competencia: «Después de mucho sacrificio volvimos y triunfamos».

Pedro Irazusta, navegante de la carrera destacó que la lluvia ayudó mucho y sumó que la concentración fue algo esencial: «Pudimos llevar bien la velocidad y eso es lo importante, estuvimos bien gracias a Dios».

Pintos sumó que esto fue una dedicatoria a «Pancho», y que a la vez están dándole vida a su auto, el cual están arreglando y aocndicionando para poder volverlo a subir a las pistas.

