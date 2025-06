El director de Servicios Generales habló sobre las obras que se están realizando, la puesta a punto de las maquinarias y cómo desactivarán los microbasurales.

En medio de un visible despliegue de maquinarias y operativos en los distintos barrios del partido de Brandsen, Andrés “Titi” Brusa, director de Servicios Generales del municipio, brindó una entrevista en Grassi.com en la que repasó los trabajos en marcha, respondió inquietudes vecinales y dejó en claro que el ritmo de obras no es por las elecciones: “Esto no se termina en octubre. Vamos a seguir con el mismo ritmo”, aseguró.

Brusa explicó que actualmente se están reactivando y reparando máquinas, lo que permitirá tener en funcionamiento al menos cinco equipos en calle en las próximas semanas. “Se alquilaron algunas y se están reparando las que estaban rotas. En uno o dos meses vamos a tener toda la maquinaria operativa”, detalló.

El plan de trabajo incluye tareas de mejorado y nivelación en los barrios con calles de tierra, operativos de erradicación de microbasurales, recolección de ramas y puesta en valor de espacios públicos en Las Mandarinas, República, Los Aromos, Los Tilos y Las Higueras, adelantó. Además, remarcó que el cronograma contempla intervenciones simultáneas en plazas y espacios verdes.

OBRAS MÁS ALLÁ DE LAS ELECCIONES

Consultado sobre la cercanía de las elecciones y el aumento de obras, Brusa fue tajante: “No tiene nada que ver con las elecciones. Vamos a seguir con este ritmo. El intendente me dio la palabra, el secretario de Gobierno y el jefe de Gabinete también. Estamos comprometidos con la gestión y con la gente”.

También aclaró que el objetivo es que las mejoras continúen durante los meses posteriores a los comicios: “Para primavera tienen que estar todas las máquinas funcionando. La idea es llegar con mejoras a todos los barrios, no solo ahora, sino mantener el ritmo en verano, que es cuando más se puede trabajar”.

MICROBASURALES: TOLERANCIA CERO

Uno de los temas que más preocupa es la proliferación de microbasurales. Al respecto, Brusa confirmó que se está implementando un “operativo saturación” para erradicarlos. “Vamos a arrancar por Las Mandarinas y después iremos barrio por barrio. Les pedimos paciencia a los vecinos, vamos a entrar a todos los barrios, pero hay que terminar uno para empezar otro”, afirmó.

Sin embargo, fue claro en señalar que no todo depende del municipio: “Esto también es cultural. El servicio de recolección funciona. El problema es cuando los vecinos tiran residuos fuera de horario o en lugares indebidos. Vamos a salir con inspectores a notificar a quienes no cumplan”.

En cuanto a la gran cantidad de ramas acumuladas en la vía pública, Brusa aclaró que la poda está prohibida en Brandsen, salvo con autorización municipal y mediante personal matriculado: “Hay vecinos que podan sin permiso y matan las plantas. La poda correctiva, bien hecha, sí está permitida, pero no es lo mismo cortar un árbol que sacarle una rama que molesta”.

También adelantó que se está diseñando un cronograma de recolección de ramas por barrios, el cual será difundido próximamente desde la Comuna.

“HAY UN GRAN EQUIPO DETRÁS”

Otro aspecto destacado de la entrevista fue la nueva organización interna en Servicios Generales. Brusa ahora está a cargo de coordinación general de servicios, algo que antes estaba dividido en varias secretarías.

“El intendente me dio esta responsabilidad. Estoy a cargo de todo: calles, ramas, recolección, cloacas. Pero no lo hago solo, hay un gran equipo detrás. Esto permite que el trabajo se coordine mejor y no haya superposición de tareas”, explicó.

Respecto a la planta depuradora, informó que una bomba doble fue enviada a reparación y que se espera su pronta reincorporación para mejorar el funcionamiento del sistema de cloacas.

“LES PIDO A LOS VECINOS QUE TENGAN PACIENCIA”

Sobre los caminos rurales, Brusa fue optimista, aunque pidió calma: “Si el tiempo acompaña, las máquinas van a entrar a los caminos rurales y se va a acomodar todo. Hay mucho por hacer, pero se está trabajando”.

Consultado sobre las delegaciones, sostuvo que cada delegado tiene su autonomía, pero que hay colaboración desde Servicios Generales cuando se requiere. Mencionó que Altamirano, Jeppener y La Posada están prolijos, mientras que Gómez presenta algunas dificultades, especialmente en lo relativo a los caminos.

Por último, Brusa dejó un mensaje para la comunidad: “Les pido a los vecinos que tengan paciencia. De a poco vamos a ir acomodando todo. Y que colaboren. No saquemos la basura fuera de horario ni tiremos ramas en cualquier lado. Esto lo sacamos adelante entre todos”.

ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp