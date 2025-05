Lucas Bronicardi: “El peronismo de Brandsen está dividido, pero no vencido”

El concejal reflexionó sobre la fractura interna del movimiento en el Distrito, criticó al Ejecutivo y habló del rol de los jóvenes en la política.

En una entrevista concedida al programa Grassi.com (Estación Radio), Lucas Bronicardi, concejal del FdT, realizó un extenso análisis del presente político del distrito y no esquivó los temas más espinosos, dejando en claro que aún hay esperanzas para un peronismo unido y competitivo.

“El peronismo en Brandsen está dividido, y eso nos aleja de la gente”, sentenció Bronicardi apenas comenzada la entrevista. “Hay muchas heridas que no cerraron. Todavía hay sectores que se creen dueños del sello, cuando la política no se trata de sellos sino de representar a la comunidad con honestidad y trabajo”, dijo.

El dirigente cuestionó la falta de diálogo entre los distintos sectores del Frente de Todos: “Hay compañeros que prefieren que le vaya mal a otro peronista antes que construir juntos. Eso es algo que debemos cambiar urgente si queremos volver a ser opción”.

“HAY UNA GESTIÓN QUE ABANDONÓ LOS BARRIOS”

Bronicardi no ahorró críticas al intendente Fernando Raitelli, al señalar una “gestión que parece estar más preocupada por la estética del centro que por las necesidades reales de la gente”. Según el edil, los barrios periféricos de Brandsen “están cada vez más olvidados” y no reciben el acompañamiento que necesitan.

“Uno camina y escucha siempre lo mismo: calles rotas, falta de iluminación, inseguridad. La gente está cansada de promesas vacías”, afirmó, y cuestionó que “se gobierna con marketing y redes sociales, pero sin presencia real en los barrios”.

También deslizó que la relación entre el gobierno local y los vecinos se ha vuelto distante y despersonalizada, y planteó la necesidad de “volver a una política de cercanía, donde el dirigente escuche más y hable menos”.

“EL PERONISMO TIENE QUE AGGIONARSE”

Lucas también reflexionó sobre el recambio generacional dentro del peronismo, enfatizando que los jóvenes deben ocupar un rol protagónico en la reconstrucción del espacio: “Hay chicos y chicas con ganas, con ideas nuevas, que vienen sin mochilas ni compromisos del pasado. Hay que darles lugar, porque de eso se trata la política: de renovar para seguir creciendo”.

De todos modos, remarcó que la juventud debe acompañarse con experiencia: “No se trata de jubilar a nadie. Se trata de construir juntos, con respeto mutuo. Pero sí tenemos que entender que los tiempos cambiaron y que el peronismo tiene que aggiornarse”.

De cara al futuro, Bronicardi manifestó su deseo de que el peronismo logre unificarse detrás de una propuesta que sea unánime. “No podemos seguir juntándonos solo antes de las elecciones. La unidad no se declama, se construye con trabajo cotidiano, con diálogo, con proyectos concretos”.

Y fue tajante: “Divididos no llegamos a ningún lado. Pero si aprendemos de los errores y nos animamos a construir algo nuevo, todavía tenemos mucho para dar”. Bronicardi destacó la importancia de construir consensos genuinos en lugar de meros «amontonamientos políticos».

Si bien no confirmó si será candidato en 2025, dejó abierta la posibilidad de participar: “Estoy donde me toque estar. No me obsesiona un cargo. Me importa que la Ciudad salga adelante, y si puedo aportar, lo haré. “Brandsen necesita una alternativa seria, comprometida y que no piense solo en ganar una elección, sino en gobernar para transformar”, agregó.

ESCUCHÁ LA NOTA

