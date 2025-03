Recibimos en nuestro Whatsapp la siguiente carta de lector:

Hola,

Les escribo porque estoy indignada. Soy de Coronel Brandsen y el 31 de enero tuve un accidente en moto con una camioneta (por suerte, nada grave). A raíz de esto, me secuestraron la moto por falta de seguro y casco. Pagué la multa a los tres días, como correspondía, pero desde ese momento en la comisaría me daban mil excusas para no devolverme la moto. Así estuve más de un mes, yendo y reclamando, hasta que el 5 de marzo me dieron el papel para poder retirarla.

Sin embargo, me informaron que la moto ya no estaba en la comisaría, que la habían derivado al depósito judicial. El 7 de marzo fui al depósito (que está en el medio de la nada, y me costó mucho llegar), pero al arribar me dijeron que la moto no estaba allí y que me dirigiera de nuevo a la comisaría. Al regresar, nadie sabía qué decirme. ¡La moto había desaparecido!

Al rato, vino el jefe de tercio y me dijo que no sabía qué había pasado, que hacía tres días que la policía estaba buscando mi moto. Le respondí que yo había estado dos días antes en la comisaría y que nadie me había informado nada. De hecho, me habían dado la habilitación para retirarla. Para colmo, me mostraron una foto del 17 de febrero donde se veía mi moto arriba de una camioneta para ser trasladada al depósito.

Estoy llena de bronca. Esto no puede quedar así. ¡Alguien se tiene que hacer cargo!

Natalia

